¡Es de oro! Alexa Moreno clasifica a los Juegos Olímpicos París 2024

La gimnasta oriunda de Baja California, Alexa Moreno, volvió a dejar el nombre de México en alto y en esta ocasión se sumó a la selecta lista de los atletas con boleto a la máxima justa deportiva, los Juegos Olímpicos París 2024.

El Campeonato Mundial realizado en Bélgica, fue el lugar idóneo para que la mejor gimnasta mexicana de los últimos años lograra sumar 52.331 puntos en el all around (salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y piso), luego de brillantes actuaciones sumó su tercera clasificación olímpica tras presentarse en Río 2016, Tokyo 2020 y ahora París 2024.

Alexa Moreno logra el pase a los Juegos Olímpicos París 2024

Moreno se hizo de una plaza en los Juegos Olímpicos por medio del all around, en esta modalidad las autoridades deportivas establecen que sólo 14 gimnastas clasifican, pero, en caso de que participen atletas que ya están calificadas los lugares se van recorriendo, por esto, Alexa Moreno logró la segunda posición y ahora comienza la cuenta regresiva para verla el próximo 26 de julio de 2024 en la ceremonia de apertura en el río Sena,

Recientemente, la gimnasta ofreció una entrevista para el campeonato mundial en la que resaltó el trabajo en equipo y las dinámicas que se han llevado a cabo al interior del seleccionado nacional.

"Se siente bien estar aquí, el año pasado tenías dudas si intentarlo, no sabía si podría. Así que estar aquí es fenomenal para mí, logré la meta que tenía en mi cabeza. Tener un equipo tan sólido me deja satisfecha, poder estar con tus compañeras es otra cosa. Nunca había tenido un equipo que trabajara tan bien junto. Que tenga una dinámica tan buena, es asombroso el sentimiento de estar de regreso en un escenario tan grande”, señaló.

¿Quiénes son los atletas mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024?

A menos de un año para que París 2024 dé inicio, aún son pocos los atletas mexicanos que han conseguido clasificar en sus disciplinas, recientemente lo hizo Alexa Moreno y la complementan otros que van desde la natación hasta el atletismo, estos son:



Citlali Cristian Moscote-Atletismo

Alegna González-Atletismo

Laura Galván-Atletismo

Andrés Oliva-Marcha

José Luis Doctor-Marcha

Miguel de Lara-Natación

Randal Willars y Kevin Berlín-Clavados

Osmar Olvera y Rodrigo López-Clavados

Randar Willars-Clavados

Gerardo Ulloa-Ciclismo

Alan Cleland-Surf

Alexis López y Miguel Carballo-Remo

Aída Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruíz-Tiro con arco

Alexa Moreno-Gimnasia

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos París 2024?

Miles de atletas se darán cita en julio de 2024 para la ceremonia de apertura en el río Sena, misma que promete ser una de las más espectaculares de la historia; del 26 de julio al 11 de agosto se llevará a cabo el máximo evento deportivo en el que se esperan nuevos récords mundiales y momentos que pasarán a la historia olímpica.