VIDEO: Pasajero enloquece y rompe asientos de avión en Brasil

Un pasajero destrozó los asientos del avión en un vuelo que salió del Estado de São Paulo y aterrizó en la ciudad de Recife en Brasil.

El sujeto tuvo que ser inmovilizado por la tripulación del avión con ayuda de agentes de la Policía Federal (PF).

Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran al pasajero pateando violentamente los asientos del avión de la compañía aérea Gol en Brasil. "Gol Linhas Aéreas" informó que el incidente se registró en un vuelo que se realizó durante la noche del domingo (14 de agosto de 2022) y que el desembarco del hombre tuvo que ser acompañado por policías federales.

En el video también se puede apreciar a un tripulante retirando el material roto de cerca para que nadie salga lastimado. Además de que se asustaron, el resto de los pasajeros captaron con sus celulares el incómodo momento.

La gente del vuelo "1556 CGH-REC", que salió de la ciudad de Congonhas, en Sao Paulo, señaló que el pasajero estaba inconsciente y que la tripulación sospechaba que se había desmayado.

Informes en redes sociales señalan que, antes del ataque, el pasajero estaba inconsciente después de beber alcohol en el vuelo, que estaba babeando en el avión. Un médico que iba en el avión, entonces, habría ido a aplicarle glucosa en la vena, lo que habría provocado la furia del hombre. Gol no aclaró este tema. Sin embargo, el pasajero depertó agitado y comenzó a romper los asientos del avión. La Policía Federal confirmó que se aplicó glucosa y explicó que el hombre estaba borracho.

Diário de um bebum em voo 🍺✈️



Passageiro bebeu a branquinha durante o voo. Sim a cachaça. O efeito do álcool em ambiente pressurizado é potencializado no corpo humano.



O resultado? Descontrole e atoa de violência pic.twitter.com/Rz2XqonRBP — Aeroporto da Depressão (@AeroportoD) August 15, 2022

Pasajero borracho destroza asientos de avión tras vuelo en Brasil

En un comunicado, Gol Linhas Aéreas informó que el vuelo se realizó durante la noche del domingo y que el pasajero fue inmovilizado por la tripulación y la Policía Federal, quienes fueron llamados para acompañar el aterrizaje por la puerta trasera. La aerolinea local también señaló que: "Todas las acciones y procedimientos adoptados por la empresa se tomaron con un enfoque en la seguridad de los comisionados y clientes".

“Me clavaron una aguja sin que yo lo supiera", gritó el pasajero que destrozó los asientos del avión. El nombre del pasajero no fue revelado. Gol tampoco informó exactamente qué daños causó, ni si se presentaría una denuncia o se emprenderían acciones legales.

En un comunicado, la Policía Federal de Brasil señaló qie dijo el pasajero de 34 años es de Coronel Fabriciano (MG) y fue detenido por daños calificados, por exponer a peligro a las aeronaves e impedir o entorpecer la navegación aérea. Fue puesto en libertad después de someterse a una audiencia de custodia.