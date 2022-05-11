VIDEO: Pasajero aterriza avión cuando el piloto queda incapacitado

Un pasajero a bordo de un avión tuvo que aterrizar la aeronave privada a pesar de no tener experiencia luego de que el piloto quedara incapacitado durante el vuelo. El incidente ocurrió el pasado 10 de mayo, en el aeropuerto de Florida.

De acuerdo con medios estadounidenses, el pasajero se contactó con el control de tráfico aéreo para informales que el piloto no se encontraba bien, aunque no especificó qué le sucedió.

“Tengo una situación grave aquí. Mi piloto se volvió incoherente y no tengo idea de cómo pilotar el avión”, se escucha decir al hombre durante unas grabaciones obtenidas por CNN.

En respuesta, un controlador aéreo comenzó a darle instrucciones al pasajero para que pudiera volar el avión y después aterrizar con seguridad en el aeropuerto de Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.



His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.



Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs — Ari Hait (@wpbf_ari) May 11, 2022

Pasajero sin experiencia logra aterrizar avión privado

“Intente mantener las alas niveladas y vea si puede empezar a descender. Empuje hacia adelante los controles y descienda a un ritmo muy lento”, pidió el controlador aéreo al pasajero.

Después le pidió que siguiera pilotando el avión hacia el norte o hacia el sur, mientras intentaban localizarlo para proporcionarle más ayuda.

“¿Ya me localizaron?”, preguntó el pasajero, después añadió que “ni siquiera puedo hacer que la pantalla de navegación encienda. Tiene toda la información al respecto”.

En el avión viajaban dos personas más, además del piloto, y volaban a una altura de 9.100 pies, cerca del sur de Florida, por lo que los controladores aéreos en Fort Pierce lo ayudaron a llegar al aeropuerto local para aterrizar.

Finalmente el pasajero logró aterrizar el avión sin problemas en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, lo que sorprendió al control aéreo.

“Acaban de ver a un par de pasajeros aterrizar ese avión”, dijo el controlador de tráfico aéreo a un piloto que se encontraba en la pista del aeropuerto listo para iniciar su vuelo.

“¿Dijiste que los pasajeros aterrizaron el avión? Oh dios mío. Gran trabajo”, respondió el piloto.

En tanto, la Administración Federal de Aviación (FAA) dijo en un comunicado que el piloto sufrió un “posible problema médico”, por lo que la agencia investigará lo sucedido.

