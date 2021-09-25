EUA reabre paso fronterizo en Del Río, Texas tras crisis de migrantes

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos (EUA) informó que este sábado reabrió parcialmente el paso fronterizo en Del Río Texas, donde miles de migrantes haitianos se juntaron en las últimas semanas.

La CBP informó mediante un comunicado que a partir de las 16:00 horas, se abrió el paso de pasajeros y peatones, mientras que el paso comercial comenzará a operar a partir del lunes 27 de septiembre desde las 8:00 horas.

En la #frontera #Aduanas y Protección Fronteriza de #EU reabrió este sábado el #puenteinternacional de Del Río, #Texas para el paso de vehículos y peatones que cerró el 17 de septiembre por #crisis #migratoria



Agustín Rodríguez @AGUSTINTVAZTECA tiene los detalles pic.twitter.com/8lWLFSuUtU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 25, 2021

"Después de los esfuerzos para agilizar el procesamiento del flujo de migrantes a unos niveles manejables y con la seguridad pública restablecida, la CBP reabrió las operaciones de viaje y comercio", indicó la CBP en un comunicado.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, informó que más de dos mil migrantes habían sido devueltos en avión a Haití.

Agregó que otros ocho mil decidieron volver “de manera voluntaria” a México, mientras que cinco mil están siendo procesados para determinar si son expulsados o afrontarán un proceso de deportación.

Desde el viernes 17 de este mes, la CPB cerró temporalmente el paso fronterizo y desvió el tráfico al de Eagle Pass, Texas, a unos 80 kilómetros al sureste, debido a los 15 mil migrantes, en su mayoría haitianos, que cruzaron repentinamente a Del Río desde México e instalaron un campamento en el paso fronterizo.

El campamento quedó completamente desalojado el viernes.

Desde entonces, autoridades de Texas, EUA, y de Coahuila, México, iniciaron un operativo de disuasión a los migrantes en Del Río y Ciudad Acuña.

Pero fue hasta este viernes 24 de septiembre que lograron desalojar por completo a los migrantes que istalaron su campamento en el paso fronterizo entre México y EUA. Muchos fueron expulsados y regresados a su país a través de vuelos, y a algunos otros se les permitió quedarse en suelo de EUA temporalmente mientras buscan asilo.

Una de las condiciones para su atención de asilo político es que acudan a un albergue provisional.

