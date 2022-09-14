¿A cuánto asciende el patrimonio del Rey Carlos III?

Se estima que el patrimonio del Rey Carlos III asciende a 1.4 millones de dólares, mientras que el de la Reina Isabel II es de más de 900 millones, de los cuáles el nuevo monarca heredará una parte, que engrosará su cartera personal.

Además, por ser realeza, el Rey Carlos III podrá evadir el impuesto del 40 por ciento de una herencia, que marca la ley de Reino Unido.

Desde que se convirtió en el Duque de Cornualles, el Rey Carlos III desarrollo el territorio de 52 hectáreas, que hoy produce millones de dólares al año solo en ingresos por alquiler.

Entre las riquezas de la Reina Isabel II se encuentran el Castillo de Balmoral, en Escocia, lugar donde murió, y Sandringham Estate, en el este de Inglaterra, ambas propiedades fueron herencia de su padre.

La Reina Isabel también contaba con una valiosa colección de sellos, numerosas obras de arte y una cartera de acciones.

Sin embargo, el patrimonio de la Reina y el Rey Carlos III no es de las más elevadas en el mundo, pues tan solo Elon Musk cuenta con 462 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de la revista Forbes.

¿Cómo siguió su fortuna el Rey Carlos III?

El Rey Carlos III prefirió concentrarse en el desarrollo del Ducado de Cornualles, logrando que durante la última década aumentara su valor aproximadamente un 50 por ciento.

Actualmente, el Ducado de Cornualles es dueño del campo de cricket “The Oval”, así como de exuberantes tierras de cultivo, el depósito de un supermercado, propiedades vacaciones junto al mar y oficinas en Londres, según informó The New York Times.

El medio estadounidense especificó que la cartera de bienes raíces del Rey Carlos III cuenta con alrededor de 52 mil hectáreas, casi el tamaño de Chicago, y genera millones de dólares al año en ingresos por alquiler.