En un entorno empresarial donde la innovación y la capacidad de adaptación son fundamentales para mantenerse vigente, Claudio Cervantes se ha consolidado como un estratega de negocios especializado en la transformación de industrias, el desarrollo de marcas y la generación de nuevos modelos de consumo.

Su trayectoria profesional refleja una combinación de visión comercial, creatividad, tecnología y conocimiento del comportamiento del consumidor, elementos que han marcado su paso por la industria del descanso en México.

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, Cervantes ha desarrollado una carrera que abarca la dirección general, el marketing, la innovación, el desarrollo de productos, la omnicanalidad y las estrategias de crecimiento comercial. Su experiencia le ha permitido participar en la construcción y posicionamiento de marcas, así como en la creación de nuevas oportunidades de negocio dentro de mercados altamente competitivos.

Uno de los capítulos más relevantes de su trayectoria es el que actualmente desarrolla en Spring Air México, donde, como Director de Marketing y Desarrollo de Producto, lidera una etapa de evolución para una marca con cien años de historia.

En el marco de su centenario, Cervantes impulsa una visión que va más allá de la comercialización de colchones, apostando por la innovación, el desarrollo de nuevas categorías, la tecnología y la construcción de un ecosistema integral de descanso, bienestar y recuperación.

Esta estrategia se refleja en los resultados alcanzados durante el Buen Fin 2026, con crecimientos de triple dígito en ventas y búsquedas digitales, incrementos de doble dígito en sus canales comerciales y una alta aceptación de nuevas colecciones, consolidando un momento clave para la marca y para la evolución de la industria del descanso en México.

Uno de los ejemplos de esta visión es la campaña “100 años, 100 días, 100 premios”, una iniciativa que conecta el legado de Spring Air con nuevas formas de comunicación, participación y vinculación con el mercado.

La estrategia representa una oportunidad para renovar la relevancia de una marca centenaria y demostrar que la tradición puede convivir con la innovación y las nuevas tendencias de consumo.

Sin embargo, su visión profesional va más allá del marketing y los resultados comerciales. Como comunicador, locutor de radio certificado y conferencista, cuenta con más de mil entrevistas en radio y televisión, experiencia que ha fortalecido su interés por compartir conocimientos y generar conversaciones sobre temas que impactan directamente en la vida cotidiana.

De esta inquietud nace La Voz del Descanso, un proyecto con el que busca convertirse en un referente del mundo hispanohablante en torno a la ciencia del sueño, el descanso, la recuperación y el bienestar.

Su objetivo es acercar información y conocimiento a las personas para generar conciencia sobre la importancia de dormir adecuadamente y comprender cómo el descanso influye en la salud, el rendimiento y la calidad de vida.

En una sociedad donde las jornadas aceleradas y las múltiples responsabilidades suelen restarle importancia al sueño, Cervantes apuesta por cambiar esta perspectiva: descansar no debe considerarse un lujo ni una actividad secundaria, sino una necesidad esencial para vivir mejor.

Apasionado por la inteligencia artificial, la tecnología, el diseño, la innovación y disciplinas como el tenis y el golf, mantiene una visión multidisciplinaria que alimenta su manera de entender los negocios y anticipar las transformaciones del mercado.

Su filosofía resume tanto su pensamiento empresarial como su visión personal: “Un buen día empieza la noche anterior. El que duerme bien, vive bien”. Una convicción que hoy se convierte en el eje de su propósito: transformar la industria del descanso y, sobre todo, transformar la manera en que las personas reconocen el valor de dormir bien.