Pedro Castillo aventaja a Keiko Fujimori en elecciones de Perú

Pedro Castillo se perfila como el presidente Perú, tras las elecciones realizadas el pasado domingo, aunque su adversaria Keiko Fujimori, quien enfrenta un pedido de prisión preventiva por lavado de dinero, busca anular las votaciones por presuntas irregularidades.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, Pedro Castillo obtuvo el 50% de los votos, mientras que Keiko Fujimori, quien es hija del expresidente Alberto Fujimori, alcanzó apenas un 49.8% de los sufragios.

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Con el 99.2% de las actas contabilizadas, Pedro Castillo tenía apenas una ventaja de 0.4% sobre Keiko Fujimori, con una diferencia de 70 mil 52 votos, cuatro días después del cierre de las elecciones en Perú.

Sin embargo, Keiko Fujimori pidió que se anularan medio millón de votos tras denunciar irregularidades y acusar al equipo de su adversario, Pedro Castillo, de tratar de manipular los resultados.

Keiko Fujimori enfrenta solicitud de prisión preventiva

Un fiscal solicitó a un juez la prisión preventiva para Keiko Fujimori por "incumplimiento" de restricciones en un caso de lavado de activos por presuntos aportes ilegales para sus campañas del 2011 y 2016, cuando postuló para la presidencia.

Keiko Fujimori niega los cargos y aún no se sabe la fecha de inicio de audiencia. El fiscal pidió en marzo 30 años y 10 meses de prisión para la candidata y la disolución de su partido.

No obstante, Keiko Fujimori aseguró que el pedido del fiscal fue "absurdo" y dijo que esto no va a "distraer" en su batalla en las elecciones de Perú.

Importante pronunciamiento de 17 expresidentes por la democracia latinoamericana. La elección no ha terminado aún. Seguiremos defendiendo el legítimo derecho de millones de peruanos hasta el último voto. https://t.co/sUf1tvTSkZ — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 10, 2021

De acuerdo con la agencia informativa Reuters, un abogado, que es crítico de Fujimori, Ernesto de la Jara, opinó que es viable la petición de prisión preventiva para Keiko Fujimori.

"Los fiscales tienen el derecho de pedir prisión preventiva, pero la gente lo va a interpretar como un intento de inmiscuirse en el proceso electoral", sostuvo.

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