Fujimori aventaja en las elecciones presidenciales de Perú

La derechista Keiko Fujimori está por encima del izquierdista Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de Perú, según un sondeo a boca de urna que todavía no la pueden declarar ganadora por la estrecha ventaja que tiene.

Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, habría obtenido 50.3 por ciento de los sufragios y Castillo, un profesor de primaria y líder sindicalista, 49.7 por ciento, indica el sondeo que tiene un margen de error de más o menos 3.0 por ciento difundido por el canal América Televisión.

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Con los resultados de este sondeo, la definición del ganador solo se podrá dar en días posteriores cuando esté considerablemente avanzado el escrutinio oficial de los votos, cuyos primeros reportes comenzarán a difundirse poco antes de la medianoche.

Castillo se ha convertido en la sorpresa de la elección y su ascenso ha puesto nerviosos a los inversionistas y las elites más acomodadas del país minero, por lo que Fujimori se ha lanzado el mensaje de que mantendrá el modelo de libre mercado en su tercer intento por llegar al poder y convertirse en la primera mujer presidenta de Perú.

En un pueblo cercano a Tacabamba, Castillo llamó a la tranquilidad y a respetar los primeros resultados, tras advertencias anteriores de la posibilidad de fraude.

"Perú tiene que entender que si no nos unimos, no vamos a poder lograr sacar adelante a nuestro país", dijo luego de depositar su voto en la ciudad andina de Tacabamba, acompañado por una multitud de simpatizantes que gritaban: "¡Sí, podemos!".

En Lima, Fujimori acudió a votar en un barrio de Lima, su bastión político, y luego agradeció a los votantes mayores de 70 años que sin tener la obligación acudían a los centros.

"A ellos mi profunda gratitud porque sabemos que lo hacen pensando en sus hijos y nietos", afirmó antes de subir a una camioneta para saludar con los brazos en alto a sus seguidores que aplaudían y daban vivas a la postulante presidencial.

