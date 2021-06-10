Alberto Fernández se disculpa por dichos sobre los mexicanos

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ofreció una disculpa luego de mencionar que los “mexicanos salieron de los indios” durante una reunión en la Casa Rosada de aquel país, misma que sostuvo con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

“A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas”, dijo Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.



A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas. — Alberto Fernández (@alferdez) June 9, 2021

Esta tarde, Alberto Fernández trató de citar al premio Nobel mexicano, Octavio Paz, al expresar que “alguna vez escribió que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa. Así construimos nuestra sociedad”, señaló.

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Sin embargo, la frase que Alberto Fernández trató de citar de Octavio Paz es “los mexicanos descienden de los aztecas; los peruanos, de los incas, y los argentinos, de los barcos”.

En la disculpa que ofreció, el presidente de Argentina afirmó que la diversidad formada por los más de cinco millones de migrantes europeos que recibió el país y la convivencia de los pueblos originarios “es un orgullo”.

“En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de cinco millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad”, agregó Fernández en la disculpa.

Alberto Fernández desata memes por su declaración

La declaración del presidente Alberto Fernández desató una serie de memes en las redes sociales sobre el origen de las personas en México, Brasil y Argentina.

Alberto Fernández también provocó la respuesta del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien compartió una fotografía en sus redes sociales, en la que aparece con un grupo de personas originarias de aquel país. Además, agregó la palabra “selva” en la descripción de la publicación que compartió.

Alberto Fernández chechando quien es argentino y quien no. pic.twitter.com/lRfNPDahQQ — Jules 😒. (@Julio97F) June 9, 2021

Alberto en la proxima reunion con los paises Latinos. pic.twitter.com/NeP9hRXzTT — ᴰᴱᴮᴼᴼ ᴹᴵᴿᴬᴺᴰᴬ 🐔 ● RIVER DE MI VIDA ● (@debo_riverplate) June 9, 2021

INADI , métanlo preso a Alberto Fernández porqué no está en su sano juicio , quemó los libros de historia y antropología elemental en dos minutos#VerguenzaNacional pic.twitter.com/Zqfe8XO74F — Alberto CARP 🇦🇷41%⚙️🔧 (@AlbertCarp4) June 9, 2021

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