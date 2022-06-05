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Pekín relaja restricciones por Covid-19 tras confinamientos

Pekín relajará restricciones por Covid-19 tras los recientes confinamientos; permitirá que restaurantes sirvan al interior de los establecimientos.

Pekín restricciones Covid-
.|TINGSHU WANG/REUTERS

Escrito por: Fuerza Informativa Azteca

Tras dos meses de confinamientos y estrictas restricciones por Covid-19, la ciudad de Pekín vuelve poco a poco a la normalidad pues los restaurantes volverán a servir comida dentro de los establecimientos.

A partir del día lunes, los restaurantes de la ciudad de Pekín, que habían estado limitados a vender comida para llevar desde principio de mayo, reanudarán su trabajo con normalidad y levantarán las prohibiciones de tráfico en la mayoría de las zonas de la ciudad China.

El distrito de Fengtai y algunas partes del distrito de Changping, están exentos de levantar las restricciones en los restaurantes debido a los contagios por Covid-19.

Ciudadanos de Pekín tendrán que presentar una prueba de Covid-19


A pesar de que poco a poco las principales ciudades de China están regresando a la normalidad, las autoridades del país han seguido con algunas restricciones para evitar otro brote como el que se vivió hace algunos meses en China.

Para poder utilizar el transporte público, así como estar en los espacios al aire libre y restaurantes, las personas de la ciudad de Pekín deberán presentar una prueba PCR, realizada en un plazo de 72 horas, esto como parte de las medidas para normalizar las pruebas de Covid-19.

Casos por Covid-19 bajan en China, la mayoría son asintomáticos

La Comisión Nacional de Salud de China informó que el país registró 162 casos diarios de Covid-19, de los cuales 56 eran sintomáticos y 196 asintomáticos, en comparación a los resultados de ayer que mostraron 171 casos nuevos con 46 sintomáticos y 125 asintomáticos. No se registraron muertes.

Por su parte, la ciudad de Pekín registró 16 nuevos vasos sintomáticos y tres asintomáticos, cifra mayor a los cinco y un casos de Covid-19 presentados el día de ayer.

En Shanghai, se reportaron 6 nuevos casos sintomáticos y 16 asintomáticos, frente a los cinco y nueve casos registrados del día anterior.

Con información de Reuters.