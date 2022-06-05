Pekín relaja restricciones por Covid-19 tras confinamientos

Tras dos meses de confinamientos y estrictas restricciones por Covid-19, la ciudad de Pekín vuelve poco a poco a la normalidad pues los restaurantes volverán a servir comida dentro de los establecimientos.

A partir del día lunes, los restaurantes de la ciudad de Pekín, que habían estado limitados a vender comida para llevar desde principio de mayo, reanudarán su trabajo con normalidad y levantarán las prohibiciones de tráfico en la mayoría de las zonas de la ciudad China.

El distrito de Fengtai y algunas partes del distrito de Changping, están exentos de levantar las restricciones en los restaurantes debido a los contagios por Covid-19.

A trending restaurant in #Beijing filled with customers on Mon as dine-in services resumed at midnight. The 50 tables available due to COVID-19 restrictions welcomed more guests than expected and many diners queued outside waiting to be served. https://t.co/lT9Mv7K7Hb pic.twitter.com/A4hy8SsW5I — Global Times (@globaltimesnews) June 5, 2022

Ciudadanos de Pekín tendrán que presentar una prueba de Covid-19



A pesar de que poco a poco las principales ciudades de China están regresando a la normalidad, las autoridades del país han seguido con algunas restricciones para evitar otro brote como el que se vivió hace algunos meses en China.

Para poder utilizar el transporte público, así como estar en los espacios al aire libre y restaurantes, las personas de la ciudad de Pekín deberán presentar una prueba PCR, realizada en un plazo de 72 horas, esto como parte de las medidas para normalizar las pruebas de Covid-19.

Proof of a negative PCR test is now required even to ride the Beijing Subway. Hmm. #Coronarail pic.twitter.com/WxDSSCASEI — David Feng 🚆 1'552km, x107 (@DavidFengTrains) June 4, 2022

Casos por Covid-19 bajan en China, la mayoría son asintomáticos

La Comisión Nacional de Salud de China informó que el país registró 162 casos diarios de Covid-19, de los cuales 56 eran sintomáticos y 196 asintomáticos, en comparación a los resultados de ayer que mostraron 171 casos nuevos con 46 sintomáticos y 125 asintomáticos. No se registraron muertes.

Por su parte, la ciudad de Pekín registró 16 nuevos vasos sintomáticos y tres asintomáticos, cifra mayor a los cinco y un casos de Covid-19 presentados el día de ayer.

En Shanghai, se reportaron 6 nuevos casos sintomáticos y 16 asintomáticos, frente a los cinco y nueve casos registrados del día anterior.

Beijing reported 16 new confirmed locally transmitted COVID-19 cases and three local asymptomatic cases on Saturday https://t.co/lO8Fz0cjN4 pic.twitter.com/lKNvJej4P8 — China Xinhua News (@XHNews) June 5, 2022

Con información de Reuters.

