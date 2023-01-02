Pelé fue embalsamado para poder tener un funeral con el féretro abierto

Luego del impacto que significó la muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, el pasado jueves 29 de diciembre, su cuerpo fue preparado para poder ofrecer un funeral masivo y de 24 horas dentro del estadio donde se convirtió en leyenda, el Urbano Caldeira de Sao Paulo, mejor conocido como Vila Belmiro.

El inmueble donde juega como local Santos de Brasil recibió a "O Réi" Pelé para que, a partir de las 10 de la mañana de este lunes 2 de enero, comenzaran a despedirse del astro, pues serán 24 horas consecutivas en las que el pueblo brasileño podrá decirle adiós con el cuerpo presente y el sarcófago abierto, una de las decisiones que se tomaron para mantener la conexión con el crack.

Para llevar a cabo esta ceremonia, la familia de Pelé aceptó embalsamar su cuerpo y que de esta forma pudiera prevalecer en buenas condiciones por días y expuesto a la interperie, motivo por el que el funeral puede ser llevado a cabo con el ataúd abierto.

Esto provocó que se capturaran momentos emotivos con su familia y amigos cercanos, quienes pudieron tocar por última vez al ex futbolista que maravilló al mundo del futbol durante la década de los sesentas.

El cuerpo de Pelé se encuentra en el Estadio Vila Belmiro para llevar a cabo un funeral de 24 horas y con el ataúd abierto|DIEGO VARA/REUTERS

Comandados por gente cercana Pelé, una de las primeras figuras en aparecer fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien afirmó que "la FIFA honrará sin duda al 'rey' como se merece", por lo que informó que habían expedido una solicitud a todas las asociaciones de fútbol del mundo para que guarden un minuto de silencio antes de cada partido.

Por si fuera poco, el mandatario suizo también adelantó que expedirán a 211 países afiliados que pongan el nombre de Pelé a un estadio, con la intención de que las generaciones futuras conozcan quién fue este personaje que marcó una época.

Aproximadamente 5 mil periodistas de todo el mundo se dieorn cita en el inmueble brasileño, al tiempo que miles de aficionados se congregaron e hicieron una fila inmensa para poder despedirse de Edson Arantes do Nascimento, entre los que se espera la presencia de otras figuras como el recién investido presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el vicepresidente Geraldo Alckmin, fanático de Santos.

🕯️💐 #Brasil le dice adiós al rey, a su rey, a "O Rei"



Miles de personas acudieron este lunes al estadio Villa Belmiro, sede del @SantosFC, para despedirse de Edson Arantes Do Nascimento, #Pelé.



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¿De qué murió Pelé?

A sus 82 años, Pelé falleció en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo después de una batalla de más de un año contra el cáncer de colon que padecía, enfermedad que terminó por provocarle otro tipo de daños durante los últimos meses, tanto respiratorios, como de rodilla, columna y una crisis renal.

Estas afecciones terminaron por costarle la vida, pues de acuerdo con el acta de defunción del hospital, las causas oficiales de su muerte fueron por insuficiencia renal y cardíaca, bronconeumonía y adenocarcinoma de colon.