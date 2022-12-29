Pelé, el rey del futbol, murió a los 82 años de edad

Edson Arantes, mejor conocido como Pelé, el rey del futbol, murió este jueves a los 82 años de edad después de una batalla de más de un año contra el cáncer de colon que padecía.

La noticia fue confirmada por su hija, Kely Nascimento, quien compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde escribió "todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz".

El pasado 29 de noviembre, Pelé fue internado en el hospital Albert Einstein en Sao Paulo para reevaluar su tratamiento contra el cáncer. Durante la revisión, los médicos le diagnosticaron una infección respiratoria, pero informaron que se mantenía estable.

No obstante recomendaron que permaneciera en el nosocomio los próximos días bajo tratamiento médico con antibióticos.

Poco antes de Navidad, los médicos informaron que el cáncer de Pelé había avanzado y necesitaba cuidados relacionados con la disfunción renal y cardíaca que sufría. Su familia anunció que pasaría Navidad en el hospital para que estuviera bien atendido.

Un día después de ingresar al hospital, el exdelantero publicó una foto en Instagram agradeciendo a sus seguidores por los mensajes positivos que había recibido. Esa fue la última publicación del rey del futbol en sus redes sociales.

¿Quién era Pelé?

Edson Dorantes nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, estado Minas Gerais, Brasil. Pelé comenzó a jugar futbol a muy temprana edad y por su manera de dominar el balón pronto se volvió sensación en su localidad.

Con tan solo 13 años de edad se integró a los juveniles del Club Atlético de Baurú. Cuando tenía 15 años, se quedó en las inferiores del club Santos de Brasil, donde comenzó la leyenda de el rey del futbol.

Pelé jugó su primer Mundial a los 17 años, en Suecia 1958, donde Brasil le ganó al anfitrión 2-5, con dos goles de “O Rey”.

La leyenda brasileña de futbol siguió demostrando su magia en la cancha en su segundo Mundial en Chile de 1962. La tercera Copa del Mundo llegó en México 70, para entonces Pelé ya era conocido en el mundo entero.

Durante su carrera, Pelé jugó mil 363 partidos y anotó mil 284 goles. El 1 de octubre de 1977, en vísperas del Mundial de Argentina 78, Pelé, de 37 años, jugó su último encuentro contra el Cosmos de New York.