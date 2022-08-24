VIDEO: Pasajeras protagonizan pelea en camión de transporte público

Una de las pasajeras del camión, involucrada en la pelea, llevaba un gatito que terminó zarandeado. Algunos usuarios intervinieron para calmar la pelea y otros grabaron el video.

El video de la pelea a bordo del camión fue difundido a través de redes sociales. Muestra el momento en que una de las pasajeras tiene agarrada a otra mujer que se encuentra sentada, se le va encima y luego le da una patada.

En medio de la pelea, otra de las pasajeras que está sentada al lado, manotea a la mamá de la joven y la hija le reclama:

A mi mamá no le pegue que está embarazada.

La joven, quien además llevaba a su espalda un maletín en el que había gatito, que termina zarandeado producto de la pelea.

Durante la pelea, otras dos pasajeras se acercan para tratar de calmar la situación, pero la joven le volvió a reclamar porque la mamá estaba embarazada, mientras la mujer a la que le propinó la patada la llamó loca y aseguró que “nadie la empujó”.

Al final del video, que dura 29 segundos, la mamá le dice a su hija que se retiren del camión.