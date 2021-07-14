Cuál fue la película por la Arcelia Ramírez recibió aplausos en Cannes

La actriz mexicana Arcelia Ramírez recibió ovaciones de hasta ocho minutos en el Festival de Cannes 2021, luego de que se presentó su más reciente película.

Arcelia Ramírez se volvió tendencia luego de que se difundieron las imágenes en las que el público del Festival de Cannes aplaudió durante ocho minutos por la película dirigida por la rumana Teodora Mihai.

Una película que también está en la selección oficial de “cierta mirada” del Festival de Cannes 2021.

La Secretaría de Cultura felicita a Arcelia Ramírez, ovacionada en #Cannes2021 por su gran actuación en la película “La civil”, ópera prima de la directora rumana Teodora Ana Mihai.



Aplausos a todo el equipo. 👏👏👏pic.twitter.com/tK0oD56aXC — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) July 11, 2021

¿Cuál es la película que protagoniza Arcelia Ramírez?

La película que protagoniza Arcelia Ramírez se llama La Civil y el guión lo escribieron tanto la directora como Habacuc Antonio de Rosario, quienes se basaron en la historia de una activista mexicana que buscó justicia para su hija que fue víctima de un secuestro.

La película La Civil aborda la historia de Cielo, interpretada por Arcelia Ramírez, una mujer cuya hija es víctima de secuestro en el norte de México. Esta cinta fue grabada en Durango y es una producción mexicana-belga-rumana.

Esta película, en la que Arcelia Ramírez comparte reparto con el actor Álvaro Guerrero, compite por dos premios en Cannes en las categorías Una Cierta Mirada y Cámara de Oro.

Secretaría de Cultura felicita a Arcelia Ramírez por su película

La Secretaría de Cultura de México aplaudió a la actriz Arcelia Ramírez y a todo el equipo de la película La Civil por su logro en el Festival de Cannes 2021.

¡El cine mexicano conmueve en Cannes!



8 minutos duraron los aplausos por 'La civil' de Teodora Mihai, coproducción mexicana-belga-rumana hecha en Durango.



La gran ovacionada de la noche: Arcelia Ramírez.



A ella, a Teodora y a toda la producción va nuestro orgullo y admiración. pic.twitter.com/C9RZ6Ib8Tn — Alejandra Frausto (@alefrausto) July 11, 2021

Incluso, la titular de esa dependencia, Alejandra Frausto destacó que la película que protagonizó Arcelia Ramírez conmovió al festival de Cannes, por lo que expresó su orgullo y admiración a todo el equipo de producción.

¡El cine mexicano conmueve en Cannes! 8 minutos duraron los aplausos por ‘La civil’ de Teodora Mihai. La gran ovacionada de la noche: Arcelia Ramírez.

La actriz Arcelia Ramírez expresó en sus redes sociales la sorpresa que le provocó la película de La Civil y agradeció a la directora Teodora Mihai por “el gran privilegio” de trabajar con ella.

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