Toma precauciones. Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 26 de noviembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Baches, fugas, caída de árboles y otras afectaciones este jueves
Reblandecimiento de asfalto en calles de la colonia Roma; piden resolver la situación
Vecinos reportan el reblandecimiento de la carpeta asfáltica en calles de la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, aseguran que el pavimento presenta una cavidad que podría provocar un hundimiento.
Para evitar accidentes, vecinos colocaron cintas de advertencia y señalizaciones preventivas para desviar la circulación y evitar que automovilistas y motociclistas pasen sobre el tramo afectado.
Al observar la superficie, se aprecia un espacio debajo del pavimento, lo que representa un riesgo ante la posibilidad de que termine por ceder.
Riesgo para ciclistas y reincidencia de daños en el pavimento de la Roma Norte
La afectación también representa un peligro para los ciclistas, debido a la cercanía de una estación de Ecobici. Además, el pavimento ya había sido reencarpetado anteriormente, pero aparentemente volvió a presentar daños.
Se requiere la revisión de las autoridades y la reparación del tramo para evitar que el terreno siga cediendo y se registre algún accidente.