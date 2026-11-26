Vecinos reportan el reblandecimiento de la carpeta asfáltica en calles de la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, aseguran que el pavimento presenta una cavidad que podría provocar un hundimiento.

Para evitar accidentes, vecinos colocaron cintas de advertencia y señalizaciones preventivas para desviar la circulación y evitar que automovilistas y motociclistas pasen sobre el tramo afectado.

Al observar la superficie, se aprecia un espacio debajo del pavimento, lo que representa un riesgo ante la posibilidad de que termine por ceder.

Riesgo para ciclistas y reincidencia de daños en el pavimento de la Roma Norte

La afectación también representa un peligro para los ciclistas, debido a la cercanía de una estación de Ecobici. Además, el pavimento ya había sido reencarpetado anteriormente, pero aparentemente volvió a presentar daños.



Se requiere la revisión de las autoridades y la reparación del tramo para evitar que el terreno siga cediendo y se registre algún accidente.



