Tifón Mawar de categoría 4, impacta la isla de Guam con vientos sostenidos de hasta 220 kph

El tifón Mawar, de categoría 4 y con vientos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora, golpeó este miércoles la isla de Guam en el Pacífico y causó cortes generalizados de electricidad.

Estado de emergencia en Guam

Las autoridades han advertido del peligro de inundaciones y fuertes vientos en esta isla de 170,000 habitantes y, en vistas del riesgo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró la víspera el estado de emergencia en el territorio.

El Servicio Meteorológico de Guam indicó en un comunicado que el tifón está afectando principalmente la parte norte de la isla y está previsto que continúe causando fuertes vientos y lluvias durante toda la noche mientras se aleja en dirección hacia Filipinas.

Mawar una de las tormentas más grandes que azota la isla en décadas

Se espera que el tifón Mawar sea una de las tormentas más grandes que azote la isla en décadas. La página de Twitter del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Guam les dijo a los residentes que "traten estos vientos extremos inminentes como si se acercara un tornado y muévanse inmediatamente a una habitación interior o refugio AHORA MISMO".

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, advirtió sobre vientos destructivos que posiblemente durarán hasta el jueves por la mañana. Los vientos destructivos del huracán están afectando a Guam y continuarán hasta entrada la noche.

Guam puede esperar condiciones máximas de fuerza de tifón hasta altas horas de la noche antes de convertirse gradualmente en condiciones de tormenta tropical.

Permanecer en casa ante paso del tifón Mawar

La Oficina de Defensa Civil de Seguridad Nacional de Guam aconsejó a las personas que permanezcan en sus casas y dijo en su sitio web que "la advertencia de viento extremo se ha extendido para la parte noreste de Guam hasta las 10:45 p.m. a 225 kilómetros por hora se mueven sobre Yigo y Andersen AFB, extendiéndose hacia el sur hasta Dededo. El lugar más seguro para estar es en una estructura de hormigón armado, en una habitación interior".

Las autoridades llevan lanzando mensajes de alerta durante todo el día en la isla para que los habitantes se queden en sus viviendas o, si estas no son robustas, busquen refugio.

Advirtieron a los residentes que "esta es una situación extremadamente peligrosa y potencialmente mortal".

La gobernadora de la isla, Lou León Guerrero, pidió a los residentes que se resguarden en sus casas hasta que las autoridades declaren que es seguro salir y que realizarán la evaluación de los daños causados "tan pronto como sea seguro".

Sobreviviremos a esta tormenta

"Estén calmados, informados y a salvo. Sobreviviremos esta tormenta como lo hemos hecho con muchas otras", precisó la dirigente local en un mensaje de vídeo en Facebook.

Miles de habitantes sin electricidad

La empresa de electricidad Guam Power Authority indicó en Facebook que debido a los daños del temporal solo están suministrando luz a 1,000 de sus 52,000 clientes en la isla, aunque algunos habitantes tienen acceso a energía mediante generadores.

Antes de la llegada del Mawar, las fuerzas estadounidenses con base en la isla enviaron barcos y otros aparatos importantes que podrían resultar dañados por el huracán de categoría 4.

El ojo del ciclón se encuentra en el canal de Rota, entre la isla de Guam, que aloja una base naval y de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y la de Rota, que pertenece a las Islas Marianas.

La temporada de tifones dura desde el 1 de julio al 15 de diciembre en el oeste del Pacífico Norte, según el servicio meteorológico.