Peluquero se hace pasar por veterinario, opera a una perrita y la mata

Osvaldo Sánchez, un peluquero de 61 años de edad, fue arrestado por la policía de Florida, Estados Unidos, tras matar a una perrita a la que operó sin tener título en medicina veterinaria ni permiso.

De acuerdo con las autoridades, el hombre le practicó una cesárea a una chihuahua, la cual murió debido a una infección postoperatoria debido a la mala práctica del sujeto que no tenía los conocimientos necesarios para la intervención.

Los dueños de "Sugar", la perrita que murió, explicaron que les presentaron al hombre como si fuera veterinario, por lo que aceptaron que él ayudara en la cesárea, no obstante unos días después su mascota perdió la vida.

El peluquero operó a "Sugar" en un consultorio móvil para sacar al cachorro de su vientre, el cual nació muerto, y después realizó un procedimiento de esterilización. Por la cirugía cobró 600 dólares, equivalente a 10 mil pesos mexicanos.

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Peluquero mata a una perrita a la que operó

A los pocos días de la operación, "Sugar" se puso mal, por lo que sus dueños la llevaron a una clínica veterinaria donde les explicaron que la perrita tenía una infección por una mala práctica, según la Oficina del Alguacil del condado Collier.

Los médicos dijeron que la intervención quirúrgica de "Sugar" no se cerró con el material de sutura estándar, lo que pudo haber contribuido a su infección. Esa misma noche, Sugar murió por las complicaciones de la infección.

“La vida de las mascotas está en riesgo si personas sin licencia realizan cirugías, recetan medicamentos y afirman brindar la atención necesaria”, dijo el alguacil de Collier, Kevin Rambosk.