La pena de muerte en Estados Unidos dió un giro este jueves 5 de noviembre, ya que por segunda vez en el año, se registró una jornada con tres ejecuciones el mismo día. Florida y Alabama aplicaron la pena capital a dos hombres por asesinar a adultos mayores en sus casas y en Indiana a otro reo por el asesinato de dos menores en Evansville, Michigan.

Una traición por 80 dólares en Florida

Según el medio CNN en Florida se concentra más de la mitad de las 32 ejecuciones del país este año. Jesse Guardado de 64 años, se declaró culpable en 2024 por apuñalar a una mujer de 75 años en su domicilio del condado de Walton en 2004 por robar su joyero con un valor 80 dólares y otros objetos para comprar drogas, además de haber abusado de su confianza por brindarle un hogar.

El gobernador republicano Ron DeSantis suma 19 casos anuales como el de Jesse a nivel estatal y busca cumplir una meta con las familias de la víctimas antes de dejar su cargo en Enero.

Defensores contra las ejecuciones La abogada Kacey Keeton se pronuncia en contra de la ejecución programada de Michael Taylor durante un acto celebrado el lunes 2 de noviembre de 2026 (Kim Chandler)

Una huida en un Cadillac de sus víctimas

Mientras tanto en Alabama, la gobernadora Kay Ivey negó la cadena perpetua a Michael Taylor, de 54 años. En 1991, con 19 años, Taylor mató a golpes con una barra metálica a dos personas de 83 y 79 años en Gadsden; la policía lo detuvo a una hora, en Birmingham, manejando el Cadillac de las víctimas. Aunque la activista Esther Brown defendió su madurez y fe actual, Taylor recibió la inyección letal de último momento porque un juez vetó el gas nitrógeno para su ejecución.

Una pena capital en plena madrugada

Esta triple jornada comenzó a las 12:45 de la madrugada de este jueves, en la prisión de Michigan City, Indiana, donde la portavoz correccional confirmó la muerte por inyección letal de Jeffrey Weisheit, de 50 años, condenado por asesinar a los niños Alyssa y Caleb Lynch en 2010.

Antes de la ejecución, la defensa intentó frenar el proceso, donde comentaron que el estado compró los fármacos letales en una farmacia bajo sospecha, la cual enfrentará una audiencia disciplinaria la próxima semana ante la Junta de Farmacias de Indiana.

Defensores de la pena de muerte Manifestantes participan en una vigilia por Jeffrey Weisheit frente a la Prisión Estatal de Indiana. (Michael Clubb)

Tras confirmarse la muerte, el gobernador Mike Braun declaró que los tribunales estatales y federales revisaron el caso en varias ocasiones sin anular la condena.

Por su parte, el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, afirmó que la ejecución brindó “una justicia largamente esperada para Alyssa Lynch y su hermano Caleb, dos niños inocentes cuyas vidas fueron arrebatadas en un acto de una crueldad indescriptible”.

Con información de CNN