Pentobarbital: la sustancia utilizada para la ejecución fallida de Christa Pike

El pentobarbital es una sustancia que ha sido utilizada en protocolos de inyección letal en Estados Unidos. Su nombre cobró relevancia en el caso de Christa Pike, cuya ejecución no pudo llevarse a cabo como estaba previsto. ¿Qué es este compuesto, para qué se utiliza y qué papel tiene en la pena de muerte?

¿Qué es el pentobarbital?

La inyección letal tiene un solo fármaco: el pentobarbital, un barbitúrico que puede causar la muerte. La normativa dispone que se deben revisar 100 ml de una solución de pentobarbital de 50 mg/ml, es decir, un total de 5 gramos, para verificar su contenido y la fecha de ejecución programada.

El pentobarbital es un barbitúrico potente, es decir, una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central y tiene efectos sedantes.

De acuerdo con Reuters, el estado de Tennessee adoptó en 2024 un protocolo de inyección letal que utiliza este compuesto como única sustancia para las ejecuciones. El farmaco también se emplea en protocolos federales de pena de muerte en Estados Unidos.

¿Quién es Christa Pike?

Christa Pike es una mujer estadounidense de 50 años que permanece en el corredor de la muerte de Tennessee y que fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, en 1995, cuando Pike tenía 18 años.

El 30 de septiembre del presente año, las autoridades de Tennessee intentaron ejecutarla mediante una inyección letal. Pike recibió dos dosis de pentobarbital; sin embargo, sobrevivió al procedimiento y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

"El problema central de la ejecución por inyección letal es que se trata de una “versión Frankenstein” de un procedimiento médico", señaló Corinna Barrett Lain, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond.

El intento se convirtió en un caso completamente inusual porque la ejecución no pudo completarse. Ahora se encuentran realizando investigaciones para esclarecer lo que pudo haber influido en el caso de Christa Pike.