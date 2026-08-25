Pensión Bienestar Adultos Mayores, ¿qué necesitas para recogerla?: Fechas y quiénes recibirán la tarjeta

Llegó el momento de ir por la tarjeta Pensión Bienestar Adultos Mayores. Si estás a la espera de recibir tu apoyo económico sin intermediarios, toma nota porque ya arrancó la entrega de estos plásticos del Banco del Bienestar.

Fechas clave para la entrega de tarjetas de la Pensión Bienestar Adultos Mayores

La Secretaría de Bienestar dio a conocer que, del 24 al 30 de agosto, se lleva a cabo la entrega de las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar. Este proceso está dirigido a las personas que se registraron previamente en los programas federales correspondientes, facilitando el acceso directo a sus apoyos económicos sin intermediarios.

Esta jornada está enfocada en dos de los programas más esperados: la Pensión Mujeres Bienestar, que apoya a quienes tienen entre 60 y 64 años, y la Pensión Bienestar Adultos Mayores, dirigida a los mayores de 65 años. En conjunto, estos apoyos arropan a millones de personas en todo el país.

Para conocer con exactitud el día, la hora y el módulo específico donde corresponde recoger el plástico, las autoridades recordaron que los beneficiarios reciben una notificación mediante un mensaje de texto (SMS) al número telefónico registrado durante su inscripción.

Asimismo, se habilitó el portal oficial de la Secretaría de Bienestar donde, ingresando la Clave Única de Registro de Población (CURP), es posible ubicar de forma rápida la sede asignada.

Requisitos y documentos obligatorios para la Pensión Bienestar Adultos Mayores

A la hora de presentarse por la tarjeta de la Pensión Bienestar Adultos Mayores, es indispensable llevar una identificación oficial vigente (en original y copia) junto con el talón de trámite que dieron al momento del registro. Las indicaciones son claras: acudir únicamente en la fecha señalada ayuda a que todo el proceso sea rápido y sin contratiempos.

