¡Atención aquí! Anuncia aumento en la Pensión Bienestar adultos mayores 2026: ¿De cuánto será el aumento?

Hay optimismo entre los millones de personas beneficiarias de los programas sociales, luego del anuncio de que para el año 2026 se aplicará una nueva alza a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y a todas las ayudas dirigidas a los sectores de población.

¿Habrá aumento en la Pensión para adultos mayores?

Respecto al incremento programado para 2026, la presidenta SheinbaumSheinbaum declaró durante una conferencia que el ajuste a la Pensión para Adultos Mayores se realizará tomando en cuenta el índice inflacionario. Aunque ni ella ni la dependencia de Bienestar han precisado una cantidad exacta, la confirmación de que se basará en la inflación permite anticipar la magnitud del aumento.

En un informe de cierre de 2025, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló las cifras finales de los distintos programas. Un total de 13 millones 232 mil adultos mayores recibieron sus seis pagos correspondientes al año, lo que implicó una inversión de 484,483 millones de pesos.

Calendario de Pago

Hasta el 27 de noviembre se realiza el depósito del bimestre noviembre-diciembre de las Pensiones Bienestar y de los programas Madres Trabajadoras y Sembrando Vida. El pago se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido.



— Ariadna Montiel Reyes, November 24, 2025

¿De cuánto es la Pensión Bienestar de adultos mayores 2025?

En 2025, el monto total bimestral entregado ascendió a 6,200 pesos, lo que representa una suma anual de 37,200 pesos por beneficiario. La evolución de este recurso económico es notable si se compara con el punto de partida.

Al inicio del programa en 2018, el apoyo bimestral era de 1,160 pesos. A partir de esa cifra inicial, la pensión ha mostrado un aumento constante año tras año, reflejando el compromiso gubernamental con este sector.

Aviso Importante

Si tu apellido comienza con la letra M, a partir del 14 y 18 de noviembre, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de las Pensiones Bienestar y el programa Madres Trabajadoras. — Bienestar, November 14, 2025

Los datos históricos demuestran esta trayectoria ascendente: de los 1,160 pesos de 2018, el monto subió a 2,550 pesos en 2019, 2,620 pesos en 2020, 3,100 pesos en 2021, 3,850 pesos en 2022, 4,800 pesos en 2023 y 6,000 pesos en 2024, alcanzando los 6,200 pesos en 2025.

