“El peor enemigo de Morena es el propio Morena": Jimena Villicaña sobre las próximas elecciones de 2027

Las elecciones intermedias de 2027 están a la vuelta de la esquina y las analistas políticas Jimena Villicaña y Natalia Torres consideraron que el partido Morena está debilitado y es posible que sufra una derrota en el Congreso de la Unión.

¿Por qué Morena podría perder la mayoría en el Congreso para 2027?

En la mesa de debate de Hechos AM de Azteca Noticias, Torres consideró que los efectos del huachicol fiscal y las coaliciones rotas con partidos como el Verde (PVEM) y el Trabajo (PT), así como procesos de elección de candidatos poco transparentes, afectan al movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.

“Están rotos, se están peleando, son poco transparentes, se están dando con hasta con la silla entre ellos para ver a quién le toca. Yo creo que va a ser un periodo complejo y Morena lo sabe. (...) Yo estoy convencida de que Morena va a perder; ellos también lo saben”, destacó la también abogada y docente.

El papel del INE y la estrategia de la oposición rumbo a las elecciones

No obstante, Natalia Torres cuestionó la neutralidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y la posibilidad de que reconozca una derrota de Morena.

Mientras que Jimena Villicaña destacó que es posible que la oposición pueda ganar algunos de los cargos en juego, pero deberá hacer un frente común para lidiar con el partido guinda y aprovechar sus debilidades.

“El peor enemigo de Morena es el propio Morena y todas estas discusiones que tienen. La oposición tiene que ser muy inteligente”, afirmó Villicaña.

