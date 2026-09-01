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VIDEO: El capricho del Tren Maya; nos cuesta 27 millones de pesos al día y otra vez se descarriló

El Tren Maya lo subsidiamos todos los mexicanos, pues no transporta ni al 5% de los pasajeros proyectados.

Por: Hugo Vela, Eder Martínez

Desde su inauguración en 2023, el Tren Maya ha acumulado pérdidas por más de 14 mil millones de pesos y cada día que pasa, el hoyo financiero crece 27 millones de pesos más. Para que el proyecto no pierda dinero, cada boleto tendría que costar más de 209 mil pesos, pero como eso es imposible, todos los mexicanos lo estamos subsidiando.

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