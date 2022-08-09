Periodista llora tras cancelación de su canal de TV en Nicaragua

David Mendoza, un periodista de Nicaragua, rompió en llanto luego de que el gobierno de Daniel Ortega cerrara su canal RB3, tan solo 24 horas después de que él anunció la censura de la que estaban siendo víctimas los medios de comunicación nicaragüenses.

"Con esto de que andan cerrando todos los medios de comunicación en Matagalpa, no dudaron en cerrar nuestro medio de comunicación", expresí el periodista Mendoza.

En Nicaragua, periodista llora por cancelación de su canal

El periodista David Mendoza fundó su canal RB3 hace 24 años en Río Blanco, en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Sin embargo, explicó que continuará informando a los ciudadanos a través de redes sociales.

En su última emisión, el periodista relató que después de 24 años el gobierno de Daniel Ortega ordenó cerrar el canal y que espera que pronto el país "reciba un milagro y deje de ser una nación sometida por la dictadura".

En entrevista para Voz de América, el periodista relató que iba a poner la programación vespertina y de pronto la pantalla en su canal se puso azul, pero los demás canales sí se podían ver de manera normal.

“Fue lo más duro ver que el canal está en azul. Cambio al resto de canales, todos estaban funcionando. Dije yo: ‘a lo mejor están haciendo algún ajuste’. Pasaron 10 minutos, yo sentía como que algo no iba bien”.

Daniel Ortega cierra medios de comunicación en Nicaragua

En los últimos días, el gobierno de Daniel Ortega cerró 11 emisoras católicas y cuatro canales locales, entre ellos el del periodista David Mendoza, según informó la sociedad interamericana de prensa.

El organismo advirtió que los nicaragüenses crearon “un nuevo desierto informativo en el interior del país".

En tanto, el Instituto de Telecomunicaciones (Telcor) justificó a través de comunicados que las cancelaciones de 15 medios locales de Matagalpa se debieron a que no cuentan con permisos de operación, incluido el canal de David Mendoza.