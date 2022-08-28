Dos periodistas mueren baleados en norte de Colombia

Dos periodistas fueron asesinados a balazos por desconocidos desde una motocicleta, que los atacaron cuando se desplazaban en un automóvil por una carretera del norte de Colombia, informó el domingo la policía.

El crimen de los periodistas Leiner Montero, director de la emisora online Sol Digital Stereo, y Dilia Contreras, directora de una plataforma digital, se produjo cerca al municipio colombiano de Fundación, en el departamento del Magdalena.

Los periodistas regresaban de participar en las fiestas patronales del caserío de Santa Rosalía de Lima.

Se conoció también que en el hecho resultó herido otro hombre, quien se recupera de las heridas en el hospital de Fundación.

Aunque las autoridades aseguraron que no está claro si el asesinato tiene relación con su trabajo periodístico, la Fundación para la Libertad de Prensa pidió investigar el caso con celeridad y tener en cuenta el trabajo de los periodistas dentro del proceso.

#LOÚLTIMO | Asesinaron a dos periodistas en Fundación, Magdalena.



Las víctimas fueron identificadas como Leiner Montero, de 37 años, y Dilia Contreras, de 39 años. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/tfewWpRBr7 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 28, 2022

¿Por qué murieron los dos periodistas?

El comandante de la Policía del Magdalena, Andrés Serna, dijo que de acuerdo con las indagaciones preliminares hubo una riña entre varias personas en la que estuvo involucrado uno de los periodistas, Montero.

"Luego de este hecho de intolerancia, el periodista decide marcharse en su carro junto con Dilia y otro hombre, y en el camino son asesinados", dijo el oficial colombiano a periodistas.

Sin embargo, no se sabe si fue por estos hechos que ambos periodistas fueron asesinados.

"Nos comprometemos con la ciudadanía de Magdalena a dar resultados en el menor tiempo posible por este caso tan triste donde fallecen dos periodistas que eran muy apreciados entre su gremio, familiares y conocidos", agregó.

Por su parte, el alcalde municipal Carlos Sierra afirmó que se investigará lo sucedido lo más rápido posible.

"Hemos convocado a un consejo extraordinario de seguridad para conocer la información que ha recogido la Policía. Lamentamos lo sucedido", indicó el Alcalde.