VIDEO: Perrito en España es rescatado de un elevador donde se quedó atorado

Un angustioso incidente tuvo un final feliz en la provincia de Valencia, España, luego de que un perro sufriera un doloroso percance al quedar atrapado en la puerta automática de un ascensor. El hecho ocurrió cuando el mecanismo se abrió y la cola de la mascota quedó atorada debajo de la estructura. La rápida intervención del equipo de Bomberos de Catarroja permitió liberar al animal de manera segura y sin causarle heridas.

El operativo de rescate requirió de una minuciosa labor técnica y mucha paciencia. Para evitar cualquier tipo de lesión o dolor adicional en la extremidad del peludo, los efectivos optaron por no forzar la puerta y procedieron a desmontar cuidadosamente parte de la estructura del elevador hasta conseguir liberarlo por completo.

🐶🧑🏻‍🚒 Així van rescatar ahir els bombers de Catarroja a un gosset que s’havia quedat atrapat en un ascensor a Benetússer. pic.twitter.com/GD5nObHq2t — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) August 11, 2026

Los rescatistas salvaron el día...y al perrito

A pesar de los momentos de tensión vividos por los dueños y los transeúntes, la maniobra concluyó de la mejor manera. El perrito salió completamente ileso de la estructura y, en un emotivo gesto que quedó registrado durante la intervención, agradeció a los bomberos repartiendo efusivos lengüetazos entre sus rescatistas.

Tras el exitoso rescate del lomito, las autoridades y agentes de emergencia advirtieron que este tipo de desenlaces sin lesiones son casos excepcionales. Por ello, hicieron un llamado a la precaución para quienes transitan con animales de compañía en edificios urbanos:

🇪🇸🐕 Bomberos liberan a un perro atascado en la puerta de un elevador en España



🛗 Un can sufrió un doloroso percance cuando la puerta automática de un ascensor se abrió, dejando su cola atorada debajo de ella. Gracias a la respuesta del equipo de bomberos de Catarroja, en… pic.twitter.com/5gFEIH5ZHI — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 13, 2026