Policías y trabajadores del sistema de vigilancia de Eslovaquia quedaron sorprendidos luego que una cámara captara a un perro manejando un auto sobre una avenida de la nación europea.. Elementos de la policía del país de Europa Central, se percataron acerca del peculiar conductor que pudieron ver frente al volante de un auto de marca Skoda que circulaba por una de las avenidas de la localidad de Sterusy.

La insólita imagen de un perro manejando llamó la atención de los uniformados que no podían creer lo que estaban viendo. Inmediatamente después de ver al “lomito” al frente del auto que aparentemente conducía, la policía se dio a la tarea de perseguir hasta detener el automóvil, al perruno conductor y por supuesto al posible responsable de este insólito hecho, porque además circulaban a exceso de velocidad.

Sin embargo y por fortuna para el resto de los conductores, todo terminó en peculiar anécdota porque cuando los oficiales alcanzaron el auto, se dieron cuenta de que en el asiento del conductor se encontraba el dueño del auto y que sobre su regazo iba el travieso perro más puro estilo de “Rápido y Pulgoso, reto Eslovaquia”.

Foto de un perro frente al volante de un auto a exceso de velocidad en Eslovaquia, causa revuelo en redes sociales

El conductor, un hombre de 31 años, fue detenido por las autoridades de Eslovaquia para que repondiera por su irresponsabilidad y además de que recibió una multa por violar las leyes del tránsito en aquella nación europea.

Después de esta peculiar situación del lomito frente al volante, las autoridades de Eslovaquia efectuaron una serie de recomendaciones a la hora de transportar a los “lomitos” en los autos. A través de su cuenta en Facebook, la Policía de la nación europea señaló: “Al transportar un perro, cuida la seguridad del animal y de toda la tripulación en el coche. Incluso un animal pequeño puede poner en peligro su vida y su salud mientras conduce”.