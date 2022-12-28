El perro que inspiró el meme “doge” está enfermo de leucemia

Kabosu, el perro que se volvió famoso gracias al meme "doge" está enfermo de leucemia y su salud se ha agravado en los últimos días.

El perro del meme "doge" tiene 17 años de edad, su dueña informó a través de redes sociales que desde la víspera de Navidad el perrito dejó de comer y beber voluntariamente y se le diagnosticó colangiohepatitis aguda y leucemia linfoma crónica.

Añadió que su compañero de cuatro patas ya se movía menos y muy lento, por lo que los internautas le mandaron mensajes de apoyo.

“En este momento, el nivel del hígado es muy malo y aparece ictericia”, explicó su dueña a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde se le ve al famoso perro comer y caminar con dificultad.

En otro mensaje indicó que el famoso perro ya se encuentra en una condición muy peligrosa, “pero estoy segura de que estarás bien, absolutamente bien. Estoy recibiendo energía de todo el mundo”, compartió.

“Kabo-chan nos ha mostrado milagros muchas veces, esto no tiene fin. Ella nos mostrará de nuevo el milagro que dé esperanza a todos”, indicó su cuidadora.

"¿Quién es el perro de los memes "doge"?

Kabosu se volvió viral en 2010, cuando una foto suya posando con las patas dobladas y una expresión burlona comenzó a circular en las redes sociales.

Pero su popularidad se consolidó en el 2013, cuando dos programadores pusieron la cara del meme "doge" en una criptomoneda llamada “dogecoin” como una respuesta irónica al bitcoin.

Posteriormente, se comenzaron a difundir más imágenes con el rostro del perro protagonizando divertidos memes de burla, uno de los mpas populares es el del perro musculoso.

En una entrevista Atsuka Sato, dueña del perro del meme "doge" agradeció a todos los fans de que hicieron popular a su perra y le han mandado mensajes de amor y apoyo.

