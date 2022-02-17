Perros patrulleros defienden a comensales en el Opera Bar de Sídney

Perros patrulleros que ahuyentan a las gaviotas de las mesas en el Opera Bar de Sídney y despejan la vista de las aguas azules de su mundialmente famoso puerto, es la nueva moda en la capital de Australia.

Pero con las gaviotas abalanzándose cada vez más y arruinando las comidas de los comensales en el lugar, los administradores del bar se vieron obligados a reclutar perros entrenados de manera poco convencional para disuadir a las aves y garantizar la satisfacción del cliente.

Sammy McPherson, gerente general de Opera Kitchen que cerró el bar, dijo que notaron una reducción del 80-85 % en los ataques aéreos incesantes desde que los perros patrulleros se probaron por primera vez en 2018.

Y con las aves en plena retirada, la Ópera de Sídney inscribió más a los caninos para el futuro previsible mientras intentan recuperarse después de los cierres y restricciones de COVID.

Sammy McPherson / Gerente de Restaurante:

No tenemos que perseguir pájaros y la cantidad de reemplazo de alimentos, vasos rotos, platos rotos. Ha sido absolutamente increíble.

"No podía poner una cifra en dólares sobre la cantidad de ataques. Y no solo la reducción en el costo de los alimentos, sino también la experiencia de los comensales mejoró drásticamente.", dijo McPherson.

Perros patrulleros defienden a los comensales del Opera Bar de Sidney.|JAMES REDMAYNE/REUTERS

Perros patrulleros cuidan a comensales en Opera Bar de Sídney

Los perros y sus guías patrullan el paseo marítimo frente a los establecimientos frente al mar y ahuyentan a las gaviotas. La empresa que brinda el servicio cuenta actualmente con 12 a 13 perros patrulleros en rotación, rotando todos los días con doble turno los fines de semana.

La adiestradora de perros Carla Shoobert dijo que utilizan perros naturalmente inclinados a perseguir a las gaviotas, como los kelpies australianos y los border collies.

“Ah les encanta. Muchas veces las personas te miran confundidas durante la primera hora de tu turno tratando de averiguar qué estás haciendo, y luego te vas en tu descanso de cinco minutos para llevar al perro al baño y regresas y luego dicen, "oh, eso es lo que está haciendo porque los pájaros regresan". Luego, generalmente te dicen "esto es increíble". "Como la última vez que estuvimos aquí, no fue tan bueno", "Como si supieran que realmente amamos lo que están haciendo". Así que generalmente les encanta.", afirmó Shoobert.

A pesar de la presencia de otras aves como las palomas, los perros solo se fijan en las gaviotas.

Los comensales dijeron que los perros le dieron a los lugares un ambiente más agradable.

"No necesitamos cubrir nuestra comida constantemente y no necesitamos ahuyentar a las gaviotas o pisotear", dijo Banita Sarkhosh, residente de Sídney. "De hecho, puedes disfrutar de tu tiempo aquí en el Opera Bar de Sídney".