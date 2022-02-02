VIDEO: Perro frustra asalto en una tienda de Filadelfia

En Filadelfia, cámaras de seguridad captaron el momento en que dos ladrones entraron con armas de fuego a una tienda para robar el negocio, pero un perro logró evitar el asalto y salvar la vida del gerente y la empleada.

El gerente de la tienda declaró para medios locales, que vio cómo dos personas se metieron a la tienda portando un arma grande y otra pequeña. Los rateros se acercaron directamente a él y apuntaron en la cabeza del hombre y la chica que lo acompañaba: “dijeron no te muevas”, indicó.

El hombre consideró que si el perro, de nombre Bullet, no hubiera intervenido para espantar a los delincuentes el robo se pudo convertir en una tragedia con muertos, pero por fortuna todo salió bien. “Esto iba a matar a alguien sin razón”, explicó el gerente de la tienda.

The manager of a Wissinoming corner store credits his dog named Bullet for saving his life after two armed robbers rushed inside this morning.



A clerk in the store fired a gun and hit one of the robbers, who fired back. The clerk is in critical condition https://t.co/bUbTiph04w pic.twitter.com/9sqySKIXGe — Matt Petrillo (@MattPetrillo) February 1, 2022

El gerente agregó “si el perro no movía al tipo y lo cubría, él le hubiera disparado a la chica antes de que ella le disparara a él. Bullet ayudó. Él salvó mi vida y la de ella”.

¿Cómo ocurrió el asalto a la tienda en Filadelfia?

En las imágenes de la cámara de seguridad se aprecia cuando los delincuentes entraron al lugar y apuntaron en la cabeza del gerente y la empleada, en ese momento, el perro Bullet saltó sobre uno de los sospechosos, por lo que la empleada tuvo la oportunidad de sacar un arma y disparar contra el asaltante.

Uno de los delincuentes salió de la tienda y el segundo ladrón disparó contra los empleados varias veces, pero por fortuna no logró herir a ninguno de los dos. La policía dijo que los ladrones golpearon en varias ocasiones al empleado de 32 años, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Por el momento, las autoridades de Filadelfia no han realizado arrestos, no obstante la policía recuperó un arma que uno de los delincuentes dejó tirada en la tienda.

