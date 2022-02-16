Restaurantes de EU preocupados por importaciones de aguacate

Una nueva presión se cierne sobre los restaurantes estadounidenses. Además del cansancio de las restricciones pandémicas y los problemas de la cadena de suministro de los últimos dos años, ahora enfrentan la decisión de Estados Unidos de detener las importaciones de aguacates mexicanos, lo que ya genera una nueva presión sobre los establecimientos.

En el restaurante Baja Cantina, en el barrio portuario de Marina del Rey, en Los Ángeles, el gerente general Piero Sánchez calificó la noticia de "súper preocupante".

"A la industria de los restaurantes nos han golpeado con los precios, en todo. Entonces, el hecho es que ahora hay otra cosa que nos va a afectar", dijo Sánchez.

🥑 Aguacate mexicano sigue varado; suman cuatro días sin que pueda llegar a #EstadosUnidos. Los consumidores de este país serían los más afectados, debido a que el precio aumentaría un 30% y los anaqueles podrían tener escasez.@cesarmendez28 con la información. pic.twitter.com/UwvLGvRSqN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 17, 2022

Sánchez dijo que su restaurante, que ha existido durante unos 35 años, tiene suficientes aguacates para dos o tres días, pero luego tendrá que buscar fuentes alternativas. Con el suministro de aguacates mexicanos cortado del mercado de Estados Unidos es probable que los precios aumenten, lo que le dará a la industria de restaurantes otro dolor de cabeza financiero.

“Si necesitamos recibir un golpe, lo recibiremos. Pero esperamos que esta crisis o esta situación termine muy pronto y podamos obtener más aguacates y dar un respiro a los restaurantes”, dijo Sánchez.

80% of all avocados consumed by Americans come from Mexico https://t.co/obpPror5Yr — CBS Los Angeles (@CBSLA) February 16, 2022

EU suspende importaciones de aguacate mexicano

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) anunció el lunes 14 de febrero que suspendería las importaciones de aguacate mexicano para garantizar la seguridad de los inspectores estadounidenses que fueron amenazados verbalmente en el estado de Michoacán, en el oeste de México.

El USDA dijo que la suspensión se ordenó "tras un incidente de seguridad que involucró a nuestros empleados. La suspensión permanecerá vigente durante el tiempo que sea necesario para garantizar que se tomen las medidas apropiadas para garantizar la seguridad del personal de APHIS que trabaja en México".

Los detalles del incidente no quedaron claros de inmediato. Michoacán, el principal estado productor de aguacate de México y el único certificado para exportar a Estados Unidos, ha tenido durante mucho tiempo problemas de seguridad relacionados con problemas con las bandas de narcotraficantes.

La suspensión de las inspecciones de exportación, el 11 de febrero por parte del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA, marca otra fuente de tensión comercial entre Washington y la Ciudad de México.

Todos los cultivos de aguacate con destino a Estados Unidos deben ser inspeccionados por seguridad, y los aprobados antes del 11 de febrero aún podrían exportarse, dijo la agencia.