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Restaurantes de EU preocupados por importaciones de aguacate

Luego de que Washington detuviera la importación del aguacate mexicano, los restaurantes de Estados Unidos ya están preocupados por este nuevo desafío.

Restaurantes de EU preocupados por importaciones de aguacate
Una nueva presión se cierne sobre los restaurantes estadounidenses. Además del cansancio de las restricciones pandémicas y los problemas de la cadena de suministro de los últimos dos años, ahora enfrentan la decisión de Estados Unidos de detener las importaciones de aguacates mexicanos, lo que ya genera una nueva presión sobre los establecimientos.
|NATHAN FRANDINO/REUTERS

Escrito por: Reuters

Una nueva presión se cierne sobre los restaurantes estadounidenses. Además del cansancio de las restricciones pandémicas y los problemas de la cadena de suministro de los últimos dos años, ahora enfrentan la decisión de Estados Unidos de detener las importaciones de aguacates mexicanos, lo que ya genera una nueva presión sobre los establecimientos.

En el restaurante Baja Cantina, en el barrio portuario de Marina del Rey, en Los Ángeles, el gerente general Piero Sánchez calificó la noticia de "súper preocupante".

"A la industria de los restaurantes nos han golpeado con los precios, en todo. Entonces, el hecho es que ahora hay otra cosa que nos va a afectar", dijo Sánchez.

Sánchez dijo que su restaurante, que ha existido durante unos 35 años, tiene suficientes aguacates para dos o tres días, pero luego tendrá que buscar fuentes alternativas. Con el suministro de aguacates mexicanos cortado del mercado de Estados Unidos es probable que los precios aumenten, lo que le dará a la industria de restaurantes otro dolor de cabeza financiero.

“Si necesitamos recibir un golpe, lo recibiremos. Pero esperamos que esta crisis o esta situación termine muy pronto y podamos obtener más aguacates y dar un respiro a los restaurantes”, dijo Sánchez.

EU suspende importaciones de aguacate mexicano

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) anunció el lunes 14 de febrero que suspendería las importaciones de aguacate mexicano para garantizar la seguridad de los inspectores estadounidenses que fueron amenazados verbalmente en el estado de Michoacán, en el oeste de México.

El USDA dijo que la suspensión se ordenó "tras un incidente de seguridad que involucró a nuestros empleados. La suspensión permanecerá vigente durante el tiempo que sea necesario para garantizar que se tomen las medidas apropiadas para garantizar la seguridad del personal de APHIS que trabaja en México".

Los detalles del incidente no quedaron claros de inmediato. Michoacán, el principal estado productor de aguacate de México y el único certificado para exportar a Estados Unidos, ha tenido durante mucho tiempo problemas de seguridad relacionados con problemas con las bandas de narcotraficantes.

La suspensión de las inspecciones de exportación, el 11 de febrero por parte del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA, marca otra fuente de tensión comercial entre Washington y la Ciudad de México.

Todos los cultivos de aguacate con destino a Estados Unidos deben ser inspeccionados por seguridad, y los aprobados antes del 11 de febrero aún podrían exportarse, dijo la agencia.