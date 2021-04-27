VIDEO: Bajan 60 metros a pie de una montaña rusa por una falla

Un grupo de personas que se divertían en la montaña rusa de un parque de atracciones del Reino Unido, vivió una pesadilla por una falla mecánica que los obligó a bajar del juego a pie, desde una altura aproximada de 60 metros.

Este incidente ocurrió en el parque Blackpool Pleasure Beach, donde un grupo de personas se subió a la famosa montaña rusa “The Big One”, considerada como una de las más altas del Reino Unido y una de las atracciones favoritas de los asistentes.

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El carrito del juego comenzó a recorrer la montaña, hasta que en uno de sus puntos más altos se detuvo debido a una falla mecánica, lo que causó alarma entre las personas que en ese momento disfrutaban de la atracción.

Ante esta situación, el personal del parque escaló hasta el punto donde quedaron atrapados los visitantes y los guiaron a un lugar seguro, para eso, tuvieron que bajar a pie desde una altura aproximada de 60 metros.

El momento de adrenalina fue compartido en redes sociales

En diferentes redes sociales, entre ellas TikTok, se compartieron imágenes del momento en que las personas bajan del juego, superando incluso el vértigo que provoca estar a esa altura, mientras avanzaban hacia el piso firme.

Las declaraciones de algunos testigos fueron retomadas por medios locales, en ellas expresaron que un juego grande se había detenido en la parte superior y el personal tuvo que caminar con todas las personas para guiarlos. “Todo salió bien”, añadieron.

“Mi hermano está en Blackpool y acaba de enviar un video de personas atrapadas en la parte superior del Big One, teniendo que caminar para bajar. Me soldarían a mi asiento, tendrían que sacarme con una grúa”, dijo otra persona, citada por medios locales.

Después de la adrenalina y el miedo que les causó este momento, las personas lograron bajar sanos y salvos de la montaña rusa, la cual se inauguró en 1994.

El parque Blackpool Pleasure Beach reabrió el pasado 12 de abril, después de permanecer cerrado por algunos meses a causa de la pandemia de Covid-19.

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