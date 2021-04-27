Rusia multa a Apple con 12 mdd por violar ley antimonopolio

El Servicio Federal Antimonopolio de Rusia (FAS, por su sigla en inglés) multó a Apple con 12 millones de dólares por presunto abuso de su posición dominante en el mercado de la aplicaciones móviles.

El FAS dijo que la distribución de aplicaciones móviles de Apple a través de su sistema operativo iOS dio como resultado una ventaja competitiva para sus propios productos.

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Apple dijo estar en desacuerdo con el fallo y que apelará a su debido tiempo, informó la agencia de noticias TASS.

"El 26 de abril de 2021, el FAS ruso impuso una multa por facturación a Apple Inc de 906,3 millones de rublos (12.1 millones de dólares) por violar la legislación antimonopolio", dijo el FAS en un comunicado.

Las empresas de tecnología occidentales se han visto sometidas a una presión cada vez mayor en Rusia en los últimos meses.

La red social Twitter fue ralentizada punitivamente por no eliminar el contenido que Moscú dice que es ilegal, mientras que Google, propiedad de Alphabet, Facebook y TikTok han sido objeto de críticas.

Twitter ha retirado unas mil 900 de 3 mil 100 publicaciones de pornografía infantil, además de otros relacionados son suicidios y ventas de drogas.

Por lo que Roskomnadzor seguirá desacelerando el funcionamiento de Twitter hasta el 15 de mayo, dándole “tiempo adicional para quitar todo el contenido prohibido ... y hacer que sus operaciones cumplan cabalmente” con las normas rusas”, dijo la agencia.

Apple rechazo aplicación Safe Kids, acusan

La investigación del FAS siguió a una queja de la empresa de ciberseguridad Kaspersky Lab, que afirmó que el sistema operativo de Apple rechazó una nueva versión de su aplicación Safe Kids.

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La declaración del FAS se refería a agosto de 2020, cuando determinó que Apple abusó de su posición dominante y dijo que emitiría una orden exigiendo que la empresa resuelva las infracciones de las regulaciones.