Perú cierra Machu Picchu por protestas contra el gobierno de Boularte

El Gobierno de Perú tomó la decisión de cerrar por tiempo indefinido la ciudadela del Machu Picchu y el camino inca para garantizar la seguridad de las personas en medio de las protestas contra el gobierno de Boularte que están sacudiendo al país.

Tan solo el pasado 20 de enero, en Perú registró otra jornada de protestas que dejaron como saldo final una persona muerta y más de 50 heridas. Las manifestaciones en el país de América del Sur han incrementado, exigiendo:



El cierre del Congreso de la República, entidad a la que califican como “golpista”.

La renuncia de Dina Boluarte como presidente del Perú.

El adelanto de elecciones presidenciales.

Hasta el momento se han registrado más de 40 personas muertas a causa de las protestas contra el gobierno de Boularte, por lo que el gobierno de ese país teme por la seguridad de habitantes y turistas.

¿Cuánto tiempo permanecerá cerrado Machu Picchu?

A través de un comunicado, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco informó:

Frente a la actual coyuntura social en la que se encuentra nuestra región y el país, se ha dispuesto el cierre de la Red de Caminos Inka y la llaqta de Machupicchu, desde el día 21 de enero hasta nuevo aviso. Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

La razón por la que Machu Picchu permanecerá cerrado por tiempo indefinido|Pixabay

¿Qué pasará con turistas ante cierre de Machu Picchu?

De acuerdo con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), a los turistas que han sido afectados por el cierre de Machu Picchu se les brindarán todas las facilidades para el uso de los boletos, desde el 21 de enero hasta un mes después de concluidas las movilizaciones sociales.

O bien, si así lo desean, la devolución del monto del ticket, para lo que se ha proporcionado una dirección electrónica.

Machu Picchu fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1983; es considerado un importante atractivo para el turismo internacional, recibiendo más de un millón de visitantes al año.

Debido a la pandemia por Covid-19, la zona turística redujo la cantidad de visitantes, afectando en mayor parte la economía de negocios y locales aledaños. Se espera una racha similar con los recientes cierres anunciados.

