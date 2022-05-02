Perú: continúa protesta indígena en mina Las Bambas

Dirigentes de las comunidades indígenas peruanas que ocupan la mina de cobre Las Bambas dijeron el lunes que si el Gobierno de Perú no deroga el estado de emergencia en la zona no participarán en una reunión convocada por las autoridades. Esta reunión busca solucionar el conflicto que ha frenado las operaciones en Las Bambas.

El Gobierno del presidente Pedro Castillo remitió el viernes una invitación a las comunidades indígenas de Fuerabamba y Huancuire para realizar, junto con representantes de Las Bambas, una mesa de diálogo el sábado 7 de mayo a las 11.00 hora local (16:00 GMT).

"No vamos a participar si persiste el estado de emergencia", dijo a Reuters por teléfono Edison Vargas, líder de la comunidad de Fuerabamba. Vargas dijo que unas 700 personas de su localidad permanecen apostadas en parte de la propiedad de la mina.

En tanto, Alexander Raúl Anglas Quiroz, asesor de Huancuire, afirmó que tampoco asistirán a la cita del sábado si es que no se anula el estado de emergencia. El dirigente dijo que al menos 300 miembros de su comunidad indígena seguían en la zona de protesta de la mina Las Bambas.

La decisión de condicionar la cita del sábado fue comunicada al Gobierno de Perú el domingo por las comunidades en una carta firmada por Vargas y Romualdo Ochoa, líder de Huancuire.

"Nos encontramos totalmente dispuestos a entablar cualquier espacio de diálogo", dijo la carta vista por Reuters. Pero "es necesario señalar que nuestras comunidades consideran que no es posible entablar un espacio de diálogo horizontal y transparente mientras subsista el actual estado de emergencia", indicó.

Representantes del Gobierno de Perú y de Las Bambas no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios sobre el asunto.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y Las Bambas es una de los principales yacimientos cupríferos mundiales, ya que suministra 2% de la oferta mundial. La mina es clave para la economía peruana, pues representa al menos 1% del Producto Interno Bruto del país andino.

Gobierno peruano convoca a diálogo en conflicto por mina Las Bambashttps://t.co/Vn1YDo5PVS

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Estado de emergencia en Las Bambas

El Gobierno de Perú declaró el miércoles el 27 de abril estado de emergencia en la zona de la mina Las Bambas, en la región andina de Apurimac, una medida que suspende las libertades civiles, como el derecho de reunión y de protesta.

El jueves, la policía intentó desalojar de Las Bambas a la comunidad Huancuire, pero no lo lograron. Los de Fuerabamba habían sido desalojados días antes, pero volvieron a entrar después, según representantes de ambas comunidades indígenas.

#LasBambas. Catorce heridos. Dos mujeres y un varón están graves. Son los más afectados del enfrentamiento entre la @PoliciaPeru y los comuneros de Fuerabamba, cuando un contigente de más 600 agentes recuperó terrenos de minera Las Bambas que había sido invadido por comuneros. pic.twitter.com/NER19XzasL — José Víctor Salcedo (@Josvicsa) April 28, 2022

En contexto

Residentes de las comunidades indígenas de Fuerabamba y Huancuire irrumpieron en parte de la mina Las Bambas, propiedad del consorcio chino MMG Ltd 1208 el 14 de abril y acamparon en su interior, obligando a Las Bambas suspender las operaciones una semana después. Alegan que la mina no ha cumplido plenamente los compromisos que adquirió con ellos.

"En 2013, la empresa firmó 97 compromisos sobre educación, salud, y otros", dice Javier Ochoa, dirigente de Huancuire. "Hasta la fecha no se ha cumplido ninguno al 100%".

Las comunidades indígenas resaltan que sí están a favor de la permanencia de la mina, pero piden cumplimiento de compromisos asumidos.