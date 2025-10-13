Pescador atacó a su capitán y secuestró el barco en Yucatán; la víctima saltó al mar para salvarse

Un pescador atacó con un arma blanca al capitán del barco “Navegante I” y posteriormente secuestró la embarcación, provocando una intensa persecución marítima entre hombres de mar en las costas de Río Lagartos, Yucatán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), el incidente ocurrió la noche del sábado cuando el agresor, uno de los tripulantes, hirió de gravedad al capitán. A pesar de sus lesiones, el capitán logró realizar una llamada de auxilio por radio y, con gran esfuerzo, se lanzó al mar para escapar del atacante.

El aviso fue recibido por otras embarcaciones cercanas, que acudieron rápidamente al rescate. Los pescadores lograron poner a salvo al capitán y al resto de la tripulación —al menos 10 hombres— que había quedado a la deriva en medio del mar.

Pescadores interceptan el barco y someten al agresor en Yucatán

El atacante tomó el control del “Navegante I” y navegó rumbo a Quintana Roo, dejando atrás a cerca de diez compañeros, quienes fueron auxiliados por el barco “Tiburón 8”. Ante la emergencia, pescadores de la zona, junto con la SSP y personal naval, implementaron un operativo marítimo y costero que se extendió desde Dzilam de Bravo hasta El Cuyo.

El operativo culminó con éxito cuando varias embarcaciones lograron interceptar al “Navegante I”. En una acción coordinada, los pescadores frenaron el avance del navío con un cabo y subieron a bordo, sometiendo al agresor, quien fue amarrado en la popa antes de ser entregado a las autoridades.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al puerto de abrigo de Yucalpetén, en Progreso, a bordo de la embarcación “Gladiador”, junto con el barco recuperado.

Capitán del “Navegante I” se encuentra fuera de peligro

El capitán fue estabilizado por paramédicos y trasladado de urgencia al hospital San Carlos, en el municipio de Tizimín, donde se reporta estable. Las autoridades confirmaron que continúa bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas provocadas por arma blanca.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán abrió una carpeta de investigación para determinar los motivos del ataque y evaluar las condiciones mentales del agresor, quien permanece bajo custodia policial. Mientras tanto, el resto de la tripulación rinde declaraciones ante las autoridades para esclarecer los hechos.

El caso del “Navegante I” ha despertado reconocimiento hacia la solidaridad y rapidez de los pescadores, quienes arriesgaron su seguridad para recuperar la embarcación y salvar a sus compañeros. Su acción permitió que la emergencia no terminara en tragedia.