Adiós al Marigalante: el legendario barco pirata de Puerto Vallarta se hunde tras falla mecánica

Un emblema de la Bahía de Banderas y de los atardeceres vallartenses se despidió del mar. Se hunde el barco turístico “Marigalante”, en Puerto Vallarta. La réplica de la carabela Santa María de Cristóbal Colón, presentó una falla mecánica que provocó el ingreso de agua en el cuarto de máquinas.

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió cuando la embarcación se encontraba sin turistas, solo con su tripulación a bordo, quienes fueron rescatados ilesos gracias a la rápida intervención de la Secretaría de Marina (Semar), Protección Civil Jalisco y voluntarios locales.

“Agradecemos la colaboración y oportuna respuesta de todas las instancias que participaron en esta acción conjunta para salvaguardar la vida humana en el mar”, informaron las autoridades estatales. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por llevar a tierra firme el barco, terminó hundiéndose.

Como el Titanic...



Se hunde el barco turístico Marigalante en Puerto Vallarta, #Jalisco; la tripulación fue evacuadas sin ningún #riesgo, el daño en el casco fue irreparable.https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/Nt4Gg16os4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

Falla mecánica y oleaje impidieron el rescate del Marigalante

Según el reporte preliminar, la emergencia se originó por una posible falla mecánica o eléctrica en las bombas de achique, lo que ocasionó la entrada de agua en la zona de máquinas.

A pesar de los esfuerzos por estabilizar la embarcación, el fuerte oleaje impidió las maniobras de rescate, y finalmente el Marigalante terminó por hundirse. Elementos de la Marina y Protección Civil acudieron de inmediato al llamado de auxilio, logrando evacuar a la tripulación antes de que el navío se perdiera bajo el agua.

El Marigalante es un símbolo turístico que marcó generaciones

El Marigalante fue construido entre 1982 y 1987 en Veracruz y llegó a Puerto Vallarta en 1997, donde durante casi tres décadas ofreció espectáculos temáticos, cenas y recorridos nocturnos que combinaron historia, entretenimiento y cultura marítima.

Con su silueta de barco pirata iluminando el horizonte, se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos del puerto, un ícono que representaba la alegría y el espíritu festivo de la región.

Para miles de visitantes y locales, el Marigalante no era solo una embarcación, sino parte de la memoria colectiva de Puerto Vallarta: escenario de celebraciones, historias de amor y noches de aventura en altamar.

Puerto Vallarta despide a su barco pirata

El hundimiento del Marigalante marca el fin de una era para el turismo náutico de Jalisco. Autoridades y ciudadanos han expresado su tristeza por la pérdida del navío, que fue símbolo de la bahía y embajador cultural de la ciudad.

Mientras las autoridades continúan evaluando las causas exactas del incidente, la comunidad vallartense rinde homenaje al barco pirata que navegó durante casi 28 años, llevando historia y emoción a generaciones enteras.

