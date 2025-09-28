VIDEO| Embarcaciones de la Marina chocan en Veracruz cerca de espectadores

Un percance en el agua se registró en Veracruz, pues dos embarcaciones tipo Defender de la Secretaría de Marina colisionaron mientras se realizaban prácticas del ejercicio demostrativo de capacidades en el muelle del Malecón, en el puerto. El choque quedó grabado.

Luego de lo ocurrido, la Secretaría de Marina informó que tras este percance este sábado 27 de septiembre de 2025, dos elementos navales resultaron lesionados.

¿Qué se sabe del choque de embarcaciones se la Marina en Veracruz?

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Primera Región Naval, informó que el percance ocurrió esta mañana, durante los preparativos para la conmemoración de los 204 años de la creación de la Armada de México.

Mientras que aseguró que los dos elementos navales presentaron lesiones menores que no ponen en riesgo su integridad física, y se encuentran recibiendo atención médica por parte del personal de Sanidad Naval.

Video del choque de dos embarcaciones de la Marina en Veracruz

El momento del choque entre dos embarcaciones quedó registrado en video y compartido en redes sociales. La escena se desarrolla en el muelle del Malecón, punto en el que había varias personas apreciando la demostración.

Sin embargo, en segundos, dos embarcaciones que en ese momento estaban haciendo algunos movimientos en el agua, colisionaron muy cerca de donde estaban las personas.

La grabación deja ver cómo fue el momento exacto del impacto, pero por fortuna, las embarcaciones no causaron daños mayores y no se reporta que los espectadores hayan resultado lesionados.

#LoÚltimo | La mañana de este sábado, en #Veracruz, dos embarcaciones tipo Defender de la @SEMAR_mx chocaron mientras realizaban prácticas de demostración, durante los preparativos para la conmemoración de los 204 años de la creación de la Armada de México.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 27, 2025

Implementan revisión a embarcaciones que chocaron en Veracruz

De acuerdo con la información oficial de la Marina, las embarcaciones involucradas fueron retiradas del área y se encuentran en revisión técnica.

“Dos elementos navales presentaron lesiones menores y recibieron atención médica oportuna. Asimismo, las embarcaciones fueron retiradas y están en revisión técnica”, informó en un mensaje en su cuenta de X.

La Secretaría de Marina señaló que en prácticas de este tipo, puede haber riesgos operativos, pero refirió que “se cuenta con protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad del personal”.

Mientras que los preparativos para la conmemoración del aniversario continúan conforme a lo programado.