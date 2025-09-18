Tras el accidente en Nueva York, el buque Cuauhtémoc zarpa para pruebas en altamar

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” zarpó este martes para realizar Pruebas de Aceptación en la Mar (SAT, por sus siglas en inglés Sea Acceptance Tests), luego de concluir trabajos de mantenimiento mayor en los astilleros Caddell Dry Dock and Repair Co. y GMD, en Nueva York, Estados Unidos.

Pruebas del buque Cuauhtémoc

De acuerdo con la dependencia, estas pruebas se extenderán durante 72 horas en altamar y tienen como objetivo verificar que todos los sistemas y equipos del velero se encuentren en óptimas condiciones de operación.

Se trata de ensayos indispensables antes de que el buque sea formalmente recibido por la institución tras su reparación.

El velero, conocido como el “Caballero de los Mares”, estuvo en mantenimiento luego de sufrir un accidente durante una maniobra de zarpe en mayo pasado en el puerto de Nueva York.

El incidente obligó a su ingreso a astilleros especializados para llevar a cabo reparaciones estructurales y técnicas, con el fin de garantizar su seguridad y navegabilidad.

La Secretaría de Marina señaló que el Buque Escuela tiene previsto retornar al puerto de Nueva York el próximo 20 de septiembre, tentativamente en el muelle 86 “Pier 86” en Manhattan, donde continuará su proceso de alistamiento previo a nuevas misiones.

Buque Escuela Cuauhtémoc de la Marina choca contra Puente de Brooklyn

El Buque Escuela Cuauhtémoc, de la Secretaría de Marina (Marina) de México, chocó contra el Puente de Brooklyn, en Nueva York, dejando dos personas sin vida.

La institución indicó que “derivado del percance, se cuenta con un reporte oficial actualizado de 22 tripulantes lesionados, de los cuales 11 están diagnosticados como delicados y nueve estables. Lamentablemente, dos de los tripulantes que estaban graves fallecieron a causa de las lesiones”.

Un barco con 200 personas a bordo chocó contra el Puente de #Brooklyn. #Autoridades ya realizan una operación de búsqueda y rescate en la zona pic.twitter.com/rpWnvh6d98 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 18, 2025

Videos publicados mostraron el barco navegando debajo del puente, que conecta los distritos de Brooklyn y Manhattan de la ciudad de Nueva York, cuando sus mástiles chocaron con él. A bordo iban 277 tripulantes.