¿La peste negra regresó? Esto sabemos del brote en Siberia tras casi 200 personas bajo observación

Un caso de peste registrado en Siberia, Rusia, ha generado preocupación después de que una trabajadora de un laboratorio muriera y casi 200 personas que pudieron haber tenido contacto con ella fueran puestas bajo observación.

De acuerdo con información retomada por The Moscow Times, la mujer trabajaba en un instituto especializado en la investigación y prevención de la peste en Irkutsk. Tras presentar síntomas, fue hospitalizada, mientras las autoridades comenzaron a identificar a las personas que pudieron haber estado expuestas.

Aunque algunos reportes han señalado que podría tratarse de peste neumónica, todavía existen aspectos del caso que no han sido esclarecidos oficialmente.

¿Qué ocurrió con la trabajadora?

La mujer habría presentado síntomas compatibles con una infección respiratoria grave y posteriormente fue ingresada a un hospital en Shelekhov.

Según los reportes difundidos hasta ahora, la trabajadora habría estado manipulando muestras en el laboratorio cuando ocurrió un incidente con un tubo de ensayo. Posteriormente, su estado de salud se habría deteriorado y murió mientras recibía atención médica.

La información disponible señala que las autoridades investigan las circunstancias del caso para determinar exactamente cómo ocurrió la exposición y si existe algún riesgo adicional.

Casi 200 personas están bajo observación

Tras la muerte de la trabajadora, las autoridades comenzaron a localizar a las personas que pudieron haber tenido contacto con ella. Y es que, alrededor de 200 personas fueron puestas bajo observación médica, y algunas de ellas fueron hospitalizadas como medida preventiva.

También se informó que el hospital de Shelekhov fue sometido a medidas de cuarentena, mientras personal médico y autoridades realizan evaluaciones a los posibles contactos.

Hasta el momento, no se ha confirmado que exista una transmisión generalizada de la enfermedad en la población.

¿Se trata de peste neumónica?

Uno de los principales puntos que todavía deben aclararse es el tipo de peste relacionado con el caso. La peste neumónica es una forma de peste que afecta directamente los pulmones y que, a diferencia de otras formas de la enfermedad, puede transmitirse entre personas mediante saliva y moco.

Sin embargo, los reportes disponibles no permiten afirmar todavía que exista un brote generalizado de peste neumónica en Siberia. Por ello, aunque el caso ha provocado preocupación debido al trabajo que realizaba la mujer en un laboratorio especializado, las autoridades continúan evaluando a las personas que pudieron haber estado expuestas.