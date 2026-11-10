La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó una iniciativa que buscaba avanzar en el proceso para destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La votación, que terminó con 211 en contra y 204 a favor, frenó el envío de la moción al Comité Judicial y evitó que se celebrara una votación posterior sobre los cargos formales contra el funcionario.

¿Por qué querían destituir a Pete Hegseth?

La iniciativa fue presentada por el legislador republicano Thomas Massie, quien se apartó de la postura de su partido para impulsar la censura contra el titular del Pentágono.

Entre los señalamientos contra Hegseth figuran presunta mala gestión de la guerra en Irán, decisiones sobre cambios de personal que habrían excedido sus facultades y los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, operaciones que han dejado más de 200 muertos y que fueron calificadas como posibles ejecuciones extrajudiciales.

Donald Trump manifestó su respaldo al secretario y celebró el resultado de la Cámara.

🇺🇸 La Cámara de Representantes de #EU rechazó la propuesta del republicano Thomas Massie para destituir al secretario de Guerra, Pete Hegseth.



La iniciativa cuestionaba sus acciones en la guerra con Irán, los ataques contra narcolanchas en el Caribe y la detención de Nicolás… pic.twitter.com/8Z8PD4hizu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 11, 2026

Por su parte, Sean Parnell, portavoz del Pentágono, consideró que la votación representaba una victoria para Pete Hegseth y anticipó que buscarían cerrar el proceso en el comité correspondiente.

Antes de la decisión legislativa, el secretario había cuestionado la moción y sostenido que no estaba sustentada en delitos, sino en diferencias sobre las políticas de su gestión.

Desde que llegó al cargo, Pete Hegseth ha impulsado cambios en el funcionamiento del Pentágono, incluida una política más restrictiva para la cobertura periodística.

Otra de sus iniciativas fue promover el cambio de nombre del Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, propuesta que no consiguió el respaldo necesario de los republicanos en el Congreso para avanzar por la vía legal.