Encuentran temible pez balón en playa de California

En la playa Newport Beach, California, un bañista se llevó una extraña sorpresa, pues encontró un pez gigante de color negro recostado sobre la arena, conocido popularmente como "pez balón".

El hallazgo sucedió a principios de mes, y fue catalogado por expertos como algo único, pues esta especie, cuyo nombre científico es 'himantolophus', suele vivir a casi mil metros por debajo del nivel del mar.

RARE FIND! Deep sea anglerfish washed up in Newport Beach on Friday morning! On Crystal Cove beach @CrystalCoveSP staff were alerted by beach visitor Ben Eslef and were able to retrieve this intact specimen.. pic.twitter.com/vERGy5Zujt — Davey's Locker (@DaveysLocker400) May 9, 2021

El pez balón es una especie común en las profundidades de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico. La hembra de esta especia puede llegar hasta los 46 centímetros de longitud, mientras que el macho sólo llega hasta los 39 centímetros.

Lo que llama la atención del pez balón es su forma redondeada, similar a la de un balón de futbol americano, además de que, a diferencia de la gran mayoría de las especies marinas, carece de colores llamativos, pues en las profundidades del océano, donde la luz es sumamente escasa, su única defensa es imitar el agua.

La evolución y la naturaleza han compensado a esta especie con un apéndice luminoso que cuelga de su cabeza, que es usado para atraer a sus presas y alimentarse, simulando la función de una caña de pescar.

En las profundidades del océano, el alimento es escaso, por lo que el pez balón ha desarrollado herramientas poderosas para cazar, pues además del apéndice luminoso, también cuenta con una poderosa dentadura capaz de desgarrar a sus víctimas en cuestión de segundos, evitando que escapen con vida.

Expertos señalan que este pez balón pudo haber llegado a la superficie por un sismo en el lecho marino, pues generalmente, las intensas ondas sísmicas expulsan a los peces fuera de su habitat a través de las corrientes marinas que se forman.

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¿El pez balón sale en Buscando a Nemo?

En redes sociales surgió un debate sobre si el especimen encontrado en California es como uno que aparece en "Buscado a Nemo", la famosa película de Disney-Pixar estrenada en 2003.

Al respecto, expertos señalaron que la animación sí representa a un pez balón, y que su intervención asemeja mucho su técnica para cazar, atrayendo a Dory y Marlín con su apéndice luminoso y emprendiendo la persecución de los peces protagonistas, aunque ellos consiguieron escapar.

pic.twitter.com/KuytPS7pjI — Call Me By My Real Name (@yesitisprecious) May 10, 2021

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