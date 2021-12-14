Phillip Adams, ex NFL que mató a 6 personas, tenía enfermedad cerebral

Phillip Adams, ex jugador de la NFL que mató a seis personas y luego se suicidó en abril pasado, padecía una enfermedad cerebral encefalopatía traumática crónica (ETC), confirmaron las autoridades medicas de Estados Unidos, tras revelarse los resultados de su autopsia.

El cerebro del ex jugador fue estudiado por neurólogos de la Universidad de Bostón, quienes informaron que Phillip Adams, de 32 años de edad, presentó signos de daños cerebrales “inusualmente graves”.

"Phillip Adams tenía una extraordinaria cantidad de patología ETC en el lóbulo frontal, la zona del cerebro situada detrás de la frente", explicó Ann McKee, una de las neurólogas que revisó el cerebro del ex jugador de la NFL.

#BREAKING: Doctors say Phillip Adams had stage 2 CTE at the time of the shootings in Rock Hill that left six dead. Doctors say Phillip’s case was unusually severe and compared his case to that of Aaron Hernandez. pic.twitter.com/eTsUne0PMp — Indira Eskieva WCNC (@IndiraEskieva) December 14, 2021

La doctora agregó que “la carrera de 20 años de Phillip Adams en el futbol americano lo puso en un alto riesgo de ETC". y explicó que el comportamiento del ex jugador de la NFL no fue algo repentino, sino una conducta que se fue agravando.

“Era cada vez más paranoico, estaba teniendo más dificultades con su memoria y su conducta era cada vez más impulsiva. Quizás no se pudo identificar, pero no fue algo que pasó de la nada”, indicó.

El pasado 7 de abril, Phillip Adams mató a tiros al doctor Robert Lesslie, de 70 años; a su esposa Barbara Lesslie, de 69; a dos de sus nietos, de nueve y cinco, y a dos hombres que trabajaban en un sistema de aire acondicionado en la casa de Lesslie en Carolina del Sur. Después de cometer los crímenes, el ex jugador de la NFL se quitó la vida.

¿Qué es la ETC, enfermedad que padecía Phillip Adams?

La enfermedad degenerativa cerebral (ETC) está relacionada con repetidos golpes en la cabeza y conmociones. Sus principales síntomas son arrebatos de ira y pérdida de memoria. Esta enfermedad se clasifica en cuatro etapas, la cuarta es la más grave, donde se inicia la demencia.

La segunda etapa de este enfermedad cerebral está asociada con anormalidades en el comportamiento como agresión, reacciones impulsivas, depresión, paranoia, ansiedad y pérdida de memoria.

Incluso, los expertos indicaron que 24 jugadores de la NFL fueron diagnosticados con la enfermedad cerbral ETC y todos fallecieron entre los 20 y 30 años, la mayoría se encontraban en la etapa 2 de la enfermedad cerebral.

