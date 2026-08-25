Empresarios piden al Gobierno cuidar el dinero en el Presupuesto 2027: “No a proyectos improductivos”

El sector empresarial llamó al Gobierno federal para administrar los recursos públicos, reducir los gastos considerados superfluos y evitar que el dinero recaudado se destine a proyectos que no generen beneficios para el país para el Presupuesto 2027.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, señaló que el próximo paquete económico debe contemplar no solamente los ingresos que tendrá el Gobierno, sino también se debe realizar una revisión de los gastos.

Sector empresarial pide cuidar el dinero para el Presupuesto 2027

El paquete económico de 2027 deberá ser entregado al Poder Legislativo en septiembre de 2026, por lo que el sector privado ya fijó parte de sus expectativas sobre lo que deberá contener.

Medina Mora sostuvo que el Gobierno debe analizar cuidadosamente en qué se gastará el dinero que recaude durante el próximo año, además de reducir gastos innecesarios en obras no rentables.

La petición del sector empresarial es clara: “menos gastos superfluos y mayor atención a proyectos productivos” que permitan impulsar el crecimiento económico del país.

Empresarios piden evitar proyectos improductivos

Medina Mora insistió en que los recursos públicos deben tener un mejor destino y que no se deben financiar proyectos que no sean productivos.

Para los empresarios, una adecuada planeación del presupuesto es fundamental para mantener la confianza y generar condiciones que permitan que las inversiones continúen.

El líder del CCE también destacó que el sector privado necesita certeza jurídica, reglas claras y respeto a la ley para poder avanzar con sus proyectos.

José Medina Mora habla sobre Rubén Rocha Moya

El líder empresarial también se refirió al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sostuvo que la ley debe aplicarse de forma justa.

Medina Mora consideró positivo que se haya reconsiderado la situación y afirmó que ninguna persona debe estar por encima de la ley.

“Lo que queremos es que la ley se respete”, expresó el dirigente empresarial, quien agregó que estarán atentos a que el proceso concluya.

Para el sector privado, el objetivo es que Sinaloa pueda recuperar condiciones de normalidad y certidumbre que permitan nuevamente impulsar las inversiones y la actividad económica.

