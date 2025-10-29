Senado discute Ley de Ingresos, oposición adelanta voto en contra por nuevos impuestos
La oposición defiende que la Ley de Ingresos condena al país a una deuda “impagable”, además de afectar el bolsillo de los ciudadanos.
El Pleno del Senado de la República ha iniciado la sesión para discutir y votar la Ley de Ingresos 2026, pieza clave del Paquete Económico del Gobierno Federal. La discusión arranca con un fuerte choque de posturas: mientras el partido en el poder defiende la estabilidad de las finanzas, la oposición ha adelantado su voto en contra, argumentando que la propuesta conduce a un endeudamiento "impagable" y que incluye un aumento a la carga fiscal de los ciudadanos a través de "impuestos disfrazados".
