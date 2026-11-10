Los perros callejeros rescatados pueden recibir gran ayuda de las personas que se dedican a cuidarlos, pero en ocasiones tienen tantas heridas que no hay veterinario que los pueda curar.

¿Qué le pasó a Negrito, el perrito maltratado en Valle de Chalco?

Este fue el caso de Negrito, un perro rescatado el 28 de octubre de 2026 en Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, después de haber sufrido maltrato en un taller mecánico. La mascota fue rescatada por la agrupación Perritos Unidos y la Unidad de Protección Animal (UPA) del municipio mexiquense.

La denuncia ante la Fiscalía y el diagnóstico veterinario de Negrito

Este animalito fue llevado a un veterinario, pero los especialistas le detectaron daño renal crónico, así como un soplo en el corazón, papiloma, anemia e hipertensión, por lo que los especialistas tuvieron que aplicarle la eutanasia el sábado 7 de noviembre de 2026.

Aline Ariana Colín, activista por los animales, compartió que otra integrante de la asociación Adopta.mx le rezó al animalito y “pidió perdón por todo lo que le hicieron los humanos”.

Los veterinarios señalaron que el perro sufrió varias heridas después de que fue golpeado varias veces en el hocico.

La UPA señaló que presentó una denuncia por maltrato animal ante la fiscalía y además brindó intervención en el rescate y ayudó a coordinar las atenciones veterinarias y los apoyos de estudios médicos, medicamentos y cuidados.

Exigen justicia para Negrito: protestas y bloqueos en Valle de Chalco

Durante las primeras horas de este 10 de noviembre de 2026, algunos habitantes de Valle de Chalco salieron a las calles a manifestarse en la avenida Anáhuac y la avenida López Mateos a pedir justicia por este caso de maltrato animal contra el perrito Negrito.

Los inconformes argumentan que no hay detenidos por este delito y los daños que le causaron sus dueños.