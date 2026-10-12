VIDEO: ¡De terror! Piedras gigantes caen cuando una mujer iba a cruzar en Naucalpan

Una mujer de la tercera edad estuvo cerca de quedar en medio de un desprendimiento de tierra y rocas en la colonia Minas Palacio, en Naucalpan, Estado de México. El incidente ocurrió el pasado 24 de septiembre, sobre la calle Bugambilia, donde parte de una ladera se desgajó justo cuando la mujer se disponía a cruzar por el lugar.

Un video de apenas 13 segundos muestra el momento en que una parte del terreno se desprende y varias piedras de grandes dimensiones caen hacia la vialidad. Las imágenes evidencian el peligro que representa esta zona para quienes transitan a pie o en vehículo.

El incidente generó polémica entre los habitantes, quienes aseguran que los desgajamientos ocurren de manera frecuente y que, hasta el momento, no han visto soluciones concretas por parte de las autoridades municipales para prevenir nuevos desprendimientos.

Una ladera pone en riesgo a #vecinos de #Naucalpan. El pasado 24 de septiembre, enormes piedras cayeron en la calle Bugambilia, justo cuando una adulta mayor iba a cruzar. Los habitantes denuncian desprendimientos frecuentes y falta de soluciones. https://t.co/yfNu55RDqI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2026

Minas Palacio: vecinos advierten riesgo por caída de rocas

La preocupación de los habitantes se centra en que la calle Bugambilia no es un lugar de paso exclusivo para los vecinos. Por esta vialidad también circulan peatones y automovilistas, lo que incrementa el temor de que un nuevo desprendimiento alcance a alguna persona.

De acuerdo con los testimonios de los habitantes, los episodios no serían aislados. Por ello, solicitan que se atienda la ladera y se implementen medidas que permitan reducir el riesgo antes de que ocurra un accidente de mayores consecuencias.

Desprendimiento en Naucalpan aumenta la preocupación en la colonia

La situación ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad en Minas Palacio. En esa misma colonia se reportó, durante una noche, un hecho violento en el que un hombre perdió la vida, de acuerdo con información preliminar difundida sobre los acontecimientos registrados en Naucalpan.

Ese caso fue uno de dos hechos violentos reportados en el municipio, junto con otro ocurrido en Valle Dorado, que dejaron un saldo conjunto de dos personas fallecidas y una lesionada. Sin embargo, no hay información que permita establecer una relación entre esos episodios y el desgajamiento de la ladera.