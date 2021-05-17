Piloto de Israel frena bombardeo al ver niños de Palestina en edificio

Un piloto de Israel evitó bombardear un edificio al detectar que en su interior había niños de Palestina, en Gaza. Los menores estaban corriendo en el recinto cuando fueron captados por el lente infrarrojo de la aeronave.

El video fue publicado en las redes sociales del Ejército de Israel, el cual revela la conversación que tuvo el piloto israelí con el comando de control, luego de descubrir que el edificio en el que realizaría el bombardeo tenía niños en su interior.

“Verifique si hay niños ahí, probablemente haya niños aquí, estamos parando todo. Sospechamos que hay niños aquí y no vamos a continuar dada la posibilidad de que sean niños”, dijo el comando de control del avión.

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Más tarde, el piloto de Israel confirmó la presencia de menores, por lo que ambas partes decidieron frenar el bombardeo.

“Se mueven demasiado rápido. Así es, hay uno grande y unos cuantos pequeños”, respondió el piloto de Israel a las órdenes del comando de control.

Fighting a terrorist organization that operates within civilian areas isn’t easy. Watch as IDF pilots call off a strike because children were there: pic.twitter.com/N8ycwqwgck — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2021

Palestinos reclaman muertes de niños a manos de Israel

La grabación fue difundida por Israel, luego de que los palestinos denunciaron la muerte de 10 niños tan solo en un ataque aéreo.

“No es fácil luchar contra una organización terrorista que opera dentro de áreas civiles. Observe cómo los pilotos suspenden un ataque porque había niños allí”, indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Este fin de semana, los israelís lanzaron cohetes en diferentes zonas residenciales de Gaza, donde las autoridades de ese lugar calcularon la muerte de más de 200 personas, entre ellas la de 58 niños.

El conflicto en Gaza ha provocado un mayor número de víctimas en Palestina, donde ha habido bombardeos a edificios, casas y vialidades de la zona.

Aumentan ataques entre Israel y Palestina

Israel mantiene un conflicto con el grupo armado Hamás, el cual opera en la Franja de Gaza. De acuerdo con reportes de la BBC, este lunes se registraron decenas de ataques aéreos, luego de que militantes palestinos dispararon cohetes hacia el sur del país.

Los ataques de este lunes fueron de los más intensos desde que comenzaron los enfrentamientos durante la semana pasada.

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