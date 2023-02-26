Pinocho vuelve a ganar y Guillermo del Toro ya es el director más premiado de animación

La entrega de los Premios Oscar 2023 está cada vez más cerca y los amantes del cine en México siguen acumulando razones para preparar un gran festejo, pues la última película de Guillermo del Toro, "Pinocho", sigue coleccionando premios y ahora se convirtió en el filme más galardonado de los Premios Annie, que condecoran lo mejor de la animación en el año.

Pinocchio, nombre original de la película, obtuvo cinco trofeos Annie y convirtieron a Del Toro en el director con más premios del 2023 en lo mejor de la animación, por lo que engrosa su favoritismo para llevarse el Oscar de Mejor Película Animada el próximo 12 de marzo, en la 95a entrega de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Guillermo del Toro incluso se llevó este fin de semana el premio Annie a Mejor Director por "Pinocho", por lo que agradeció al jurado y recalcó el mensaje de la importancia de la animación como expresión cinematográfica.

Love makes life worth living. Thank you @AnnieAwards for recognizing @RealGDT's #PinocchioMovie with 5 awards including Best Feature! pic.twitter.com/4VKQv001ND — Guillermo del Toro’s Pinocchio (@pinocchiomovie) February 26, 2023

¿Qué premios ganó "Pinocho" de Guillermo del Toro?

Durante la entrega de los Annie 2023, "Pinocho" recogió los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Personaje Animado, Mejor Música, y Mejor Diseño de Producción, por lo que se adjudicó el título de mejor filme animado del año por encima de otras películas como "El Gato con Botas", "The Sea Beast"; "Turning Red" y "Wendell and Wild".

Cabe mencionar que "Pinocho" tuvo a su cargo dos directores, por lo que el premio de Guillermo del Toro es compartido con Mark Gustafson, además de todo el equipo que colaboró para el éxito de esta readaptación y reinterpretación del cuento clásico de Carlo Collodi.

Más allá de la reciente entrega de Premios Annie, el éxito de Pinocchio va de mucho más atrás y con reconocimiento de mayor popularidad mundial, pues ha coleccionado todos los siguientes premios:



Globo de Oro a Mejor Película Animada

BAFTA a Mejor Película de Animación

Critics' Choice Award a Mejor Película Animada

Premio del Sindicato de Productores a la Mejor Producción de una Película Animada

ADG por Excelencia en Diseño de Producción Animada

Annie a Mejor Película

Annie a Mejor Director

Annie a Mejor Personaje Animado

Annie a Mejor Música

Annie Mejor Diseño de Producción

Pinocho, de Guillermo del Toro, es favorita para llevarse el Oscar 2023 a Mejor Película Animada|TW/@kyscamel

¿Cuándo son los Premios Oscar 2023?

Con estos reconocimientos previos, "Pinocho" se coloca como la favorita para llevarse el Oscar a Mejor Película Animada del año, por lo que prepárate para ver la 95a entrega de la Academia el próximo domingo 12 de marzo. Recuerda que TV Azteca transmitirá los Premios Oscar 2023 y que además de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu obtuvo otra nominación a Mejor Fotografía por su película de "Bardo".