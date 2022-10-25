Recursos no eran para partido: AMLO sobre caso Pío López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el caso de su hermano Pío López Obrador, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) decidiera no ejercer acción penal en su contra por presuntos delitos electorales por la difusión de un video en el que entregan recursos para un partido.

En la mañanera de hoy, AMLO explicó que de acuerdo con lo que se sabe del caso de Pío López Obrador, los recursos que presuntamente recibió de David León no eran para un partido político.

#EnLaMañanera | Después de que la #FGR determinó que Pío López Obrador no incurrió en delitos electorales, el presidente @lopezobrador_ se refirió a este tema en su mañanera y rechazó que su hermano aportara dinero en efectivo a #Morena su partido político. pic.twitter.com/pwXxFjvWnA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

“Creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha aclarado o se ha dicho y pues se hizo todo este escándalo pues es en contra mía”, dijo.

AMLO recomienda revisar caso de Pío López Obrador

El Presidente consideró que en caso de que se detecte una anomalía en la investigación en contra de Pío López Obrador, acusado de delitos electorales, se revise, aunque sostuvo que fue un escándalo en su contra.

“Si está mal el procedimiento legal, que se revise, si se encontró que el ministerio público o el juez actuó por consigna o hubo influyentismo, que se revise”, declaró.

🚨#ÚLTIMAHORA🚨 | La @FGRMexico no ejercerá acción penal contra Pío López Obrador y David Eduardo León Romero, por los delitos electorales que se les pretendía fincar, tras la difusión de un video donde están implicados en la entrega de dinero en efectivo.#LopezObrador. pic.twitter.com/rWO4kOKN66 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

Ayer, la FGR informó que no se ejercerá acción penal en contra de Pío López Obrador y David de León, acusados por delitos electorales por la difusión de un video.

El Ministerio Público de la Federación no ejerció acción penal en contra de Pío López Obrador por carecer de pruebas, por lo que la defensa de los imputados fueron notificados.